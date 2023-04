Beaucourt, Delle, Argiésans : 5 projets de rénovation thermique soutenus par le fonds vert

Annoncé le 27 août 2022 par la Première ministre Elisabeth Borne et effectif depuis début janvier, le fonds vert est un dispositif pour accélérer la transition écologique dans les territoires. Doté de 2 milliards d’euros de crédits déconcentrés aux préfets, il est destiné à financer des projets présentés par les collectivités territoriales et leurs partenaires publics ou privés dans trois domaines : performance environnementale, adaptation du territoire au changement climatique et amélioration du cadre de vie. Parmi ces projets, cinq premières collectivité du Territoire de Belfort ont été retenues et vont bénéficier d’un montant total de 862.221 euros.