Ballon d’Alsace : le domaine de la Jumenterie racheté par le Département

Renforcer l’offre en direction des enfants et adolescents suivis par les espaces de solidarité départementale, ou confiés à l’aide sociale à l’enfance : c’est le but du rachat acté par le Département concernant le domaine de la Jumenterie, situé à Saint-Maurice-sur-Moselle, dans le département des Vosges. Un domaine de 700 m2 d’hébergement collectif et de 1 850 m2 pour les locaux d’activités (enseignement, loisirs, restauration), sur 4 niveaux et disposant de 52 chambres. Un site avec un terrain alentour où sont installés un équipement de téléski avec un chalet technique, une aire de jeux, un mur d’escalade, une tyrolienne et une station d’épuration.

C’est l’association Jeunesse au plein air de l’Aisne qui vend le domaine pour une somme de 1 260 000 euros. Dont 1 060 000 euros pour l’ensemble immobilier et 200 000 euros pour les biens meublés (matériels de cuisine, vaisselle, linge de lit, engins de damage et d’entretien de la piste de ski, matériels de sport d’escalade, ski, randonnées en raquette.)