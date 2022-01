Avec le passe vaccinal, la violence envers les élus locaux décuplée [enquête]

Il y a quelques jours, Denis Sommer, député LREM de la 3e circonscription du Doubs a révélé avoir subi des menaces de morts à plusieurs reprises (lire notre article), ces dernières semaines. Notamment depuis le début des débats à l’Assemblée nationale sur le passe vaccinal, lorsqu’il a affirmé son soutien à ce projet de loi. Il affirme, au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard : « On m’annonce des coups de couteau, une décapitation même. » Le député, qui n’a pas souhaité répondre à nos questions et qui affirme vouloir « tourner la page », n’est que l’un des nombreux exemples d’élus ayant subit des violences depuis le début de la crise sanitaire.

« On sent des pressions. Nous recevons régulièrement des messages peu agréables, des lettres anonymes », abonde Frédéric Barbier, député du Doubs, membre du parti Territoires de Progrès et rattaché à l’assemblée nationale au groupe de La République en Marche (LREM). Une impression confirmée par Ian Boucard, député Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort : « Oui, dans les messages qu’on reçoit, nous voyons un phénomène de radicalisation. La plupart du temps, j’évite d’ouvrir les mails. J’ai reçu des menaces qui me disaient que je serais pendu à la libération. » Michel Zumkeller, député UDI, confirme avoir reçu le même type de menace : « J’ai reçu un mail où l’on me menace de me mettre une balle dans la tête, avec mon adresse. C’est un signe que la démocratie va mal. » Il poursuit : « Nous recevons très régulièrement des mails de mécontentement, mais d’une telle violence, c’était la première fois. »

Dans tous ces témoignages, un point d’orgue : l’anonymat. « Avec l’anonymat, les gens se lâchent beaucoup plus qu’avant. Les réseaux sociaux, les mails, les fake news : tout cela accroît et exacerbe les tensions. C’est sûrement pour cela qu’il y avait moins de violences il y a quelques années », pointe Frédéric Barbier. Ian Boucard et Frédéric Barbier se rejoignent sur un autre point : il est rare (même si elles existent) que les violences soient physiques. La plupart des violences se passent aujourd’hui derrière les écrans. « Les moyens modernes multiplient la violence », analyse Michel Zumkeller.

Pour mieux appréhender ce phénomène, l’association des maires de France a créé, en octobre 2020, un observatoire des violences faites aux élus. Marie-Laure Pezante, lieutenante de police chargée de mission sécurité et prévention et en charge de l’observatoire relève une « accélération des faits de violence », liée à une « médiation forte » et une « libération de la parole sur les réseaux sociaux, notamment ». « Au moment de la crise des Gilets jaunes, le phénomène était déjà palpable. Aujourd’hui, [avec la crise sanitaire], nous atteignons des stades critiques avec une explosivité des violences », poursuit la lieutenante. Elle remarque une tendance qui se dégage : « Évidemment, cela passe par les réseaux sociaux en grande partie. Mais depuis peu, il y a une augmentation de la personnalisation dans les menaces. En menaçant la famille, en s’en prenant aux véhicules, au domicile. C’est ce qui inquiètent les élus. »