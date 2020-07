Fouiller le Malsaucy à la recherche des Eurockéennes

Vous avez besoin d’un smartphone et d’un casque ou d’écouteurs. Il faut ensuite télécharger sur votre smartphone l’application gratuite Soundways (disponible pour iOS ou Android). Dans les paramètres généraux de votre smartphone, autorisez l’application Soundways à vous localiser. Ouvrir l’application.Vous pouvez utilisez l’application Soundways sur le site du Malsaucy (choisir Persistances in situ) mais également chez vous (choisir Persistances hors sol). Elle est conçue pour être le support de votre fouille du site. L’application peut vous localiser et repèrer vos déplacements. Branchez votre casque ou vos écouteurs. Dès que vous approchez d’un carré de fouille, un son se déclenchera automatiquement : fragments sonore ou témoignage. Une fiche texte correspond à chaque son. Cheminez et fouillez au gré de vos envies. Il y a plus de 200 minutes de sons à découvrir. Bonne fouille !