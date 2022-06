AMA et Bandikoot, l’héritage du Burkina Faso au Fimu

Awa Guindo, Adama Koita, Adama Diabate. Trois noms, un groupe : AMA. Ils ont entre 24 et 30 ans, et se sont formés « il y a deux ans et demi pour travailler sur la musique traditionnelle », raconte Ibrahim Keita, directeur du Soko Festival, qui manage le jeune groupe burkinabé. Ils se sont liés dans le cadre du jumelage du festival Soko et du Fimu, avec comme objectif : nouer des liens avec des artistes de la région de Belfort, plus ou moins du même âge.

Eux, n’étaient pas destinés à se connaître. Ils venaient, tous trois, de différents coins : Banfora, Ouagadougou et la région des Hauts-Bassins. Par contre, ils étaient déjà liés. Car ils pratiquent la musique depuis l’enfance, et font partie de familles où la musique se transmet de génération en génération. Chant, percussions, doum doum, djembé, kota, ils citent, en chœur, les instruments qui ont bercé leur enfance. Awa, elle, « est une héritière directe des griots », explique Ibrahim Keita. Une culture, une tradition « dans le sang », frisonne Awa lorsqu’elle en parle.