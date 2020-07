Alstom veut céder Reichshoffen pour racheter Bombardier

« Les discussions avec l’Europe se passent bien et nous avons d’ores et déjà sécurisé le financement », avait commenté le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, lors de la présentation des résultats du groupe français le 12 mai. Alstom avait notifié le mois dernier son projet de rachat de son concurrent Bombardier Transport pour 6 milliards d’euros à la Commission européenne, qui a jusqu’au 16 juillet pour un premier examen de l’affaire.

Les deux groupes disposent d’un quasi-monopole sur le matériel roulant en France, où ils collaborent régulièrement comme sur le métro et le RER de Paris. La menace de la concurrence chinoise avait déjà été évoquée pour justifier la reprise d’Alstom par Siemens, une opération qui avait été bloquée en février 2019 par la Commission européenne, qui craignait une position trop dominante en Europe dans la signalisation ferroviaire et les trains à grande vitesse.

Basé à Berlin, Bombardier Transport, a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 8,3 milliards de dollars américains, terminant l’année avec un carnet de commandes de 35,8 milliards de dollars (33 milliards d’euros). Cette branche de Bombardier, détenue à 32,5% par la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), dispose notamment à Crespin (Nord) de la plus grosse usine ferroviaire de France, avec 2 000 employés. De son côté, Alstom exploite de nombreux sites plus petits. Le constructeur a bouclé son exercice 2019-20 (clos fin mars) avec un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros, son carnet de commandes culminant à 40,9 milliards d’euros.

La crise du coronavirus devrait avoir un impact sur l’exercice en cours mais le groupe estime disposer d’une trésorerie suffisante pour y faire face. Surtout, cette crise n’a pas entamé sa motivation à reprendre son concurrent. Les syndicats d’Alstom s’étaient donné, quant eux, jusqu’au 30 juin ou « début juillet » pour rendre leur avis sur le projet de rachat.