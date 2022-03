Alstom : un coup d’arrêt dans les pays de l’ex Union soviétique

La crise ukrainienne fragilise particulièrement l’industriel Alstom. Le groupe a annoncé dans un communiqué de presse, publié ce mercredi, qu’il suspendait ses livraisons vers la Russie et stoppait ses investissements. « Le groupe se conformera évidemment à toutes les sanctions et à toutes les lois applicables et a décidé de suspendre toute livraison vers la Russie », a précisé Alstom.

Le chiffre d’affaires d’Alstom en Russie représentait moins de 0,5 % du chiffre d’affaires consolidé du groupe (qui atteignait 14 milliards d’euros pro forma en 2020/21), selon un porte-parole cité par l’AFP. Concernant la participation de 20 % d’Alstom dans le groupe russe Transmashholding (TMH), sa valeur « sera réévaluée dans le cadre de la clôture de l’exercice financier 2021/22 » (qui s’achève fin mars), annonce le groupe. Et Alstom de préciser : « Il n’y avait aucun lien commercial ni opérationnel entre Alstom et TMH. »

Dans ce contexte, Alstom a indiqué que les discussions autour de la vente de 130 locomotives aux chemins de fer ukrainiens UZ, pour 880 millions d’euros – et 2,4 milliards en ajoutant la maintenance sur quarante ans – étaient « suspendues » (lire notre article). Pas annulées. Mais l’arrêt de ce contrat est surtout dommageable pour l’usine de Belfort, dont des problèmes de charges vont se faire sentir à partir du début de l’année 2023.