Alstom : le TGV M continue de se dévoiler

La SNCF a déjà commandé 115 TGV M, le nom du TGV du futur produit par Alstom, pour un coût de 3,5 milliards d’euros. 100 seront décliné avec une livrée pour les lignes françaises (Inoui ou Ouigo) et 15 en version internationale. Ce vendredi 9 septembre, une opération de mise en rame, menée à l’usine Alstom de La Rochelle a permis de dévoiler la ligne extérieure du futur TGV, alors qu’on en connaissait que le nez ; cette manœuvre consiste à accrocher la motrice à des voitures passagers. L’intérieur des voitures à deux niveaux est encore vide. La motrice, au nez allongé caractéristique pour gagner en aérodynamisme, est déjà en état de marche. La silouhette du TGV M avait été dévoilé en mai 2021, à Belfort (lire notre article)

Le nouveau TGV pourra rouler avec 7, 8 ou 9 voiture (8 sur la version Duplex actuelle), lui conférant « une modularité inédite », permettant de s’adapter au marché. Le TGV pourra accueillir 740 places, contre 634 aujourd’hui, soit une hausse de la capacité de 20 % ; dans le même temps, on promet plus d’espaces pour les voyageurs. Cette modularité permet également de transformer très rapidement un espace 1re classe en 2nd classe et vice-versa, ou de reconfigurer l’intérieur « en enlevant ou ajoutant des sièges, des espaces vélos ou bagages ». On promet aussi un bar totalement « révolutionnaire » Alstom et la SNCF veulent un train à grande vitesse modulable, connecté, économe et écologique.