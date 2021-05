Alstom et la SNCF dévoilent le nouveau profil du TGV M [photos]

Au cœur du site historique de Belfort, la SNCF et Alstom ont présenté ce mercredi matin le nez la première motrice de celui que l’on nomme le TGV du futur. Sa silhouette est encore plus aérodynamique que sur le modèle précédent, lui octroyant un caractère plus profilé. Cette forme, ainsi qu’un renvoi d’énergie vers la caténaire lors du freinage et l’éco-conduite doivent permettre de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 20 %. La SNCF et Alstom revendiquent surtout le bilan carbone « le plus faible du marché », annonçant notamment une baisse de 32 % des émissions de CO2. 97 % des composants sont recyclables.

« On a travaillé sur l’aérodynamique, avec une motrice beaucoup plus fuselée. On a aussi énormément travaillé sur le carénage de l’ensemble des équipements. (…) Et toute la partie motorisation est beaucoup plus simplifiée que ce qu’on a pu connaître sur des générations précédentes », expose Jean-Baptiste Eyméoud, président d’Alstom France.