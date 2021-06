Alstom : chômage partiel dès la rentrée dans les ateliers de Belfort

C’est une bonne nouvelle pour le site de Belfort, même si cela ne résout pas sa sous-charge liée à la baisse de l’activités locomotives. Sytral, l’opérateur des transports en commun de la métropole de Lyon, a choisi Alstom pour la modernisation, à mi-vie, de 47 tramways, mis en service entre 2001 et 2004, roulant sur les lignes T1 et T2 du réseau lyonnais. Un contrat qui avoisine 42 millions d’euros. Le but est d’allonger de 10 ans la durée de vie de ces équipements, leur permettant de rouler jusqu’en 2040. Le premier tramway modernisé sera livré au printemps 2022. « Un véritable « lifting » des tramways va ainsi être réalisé́ avec le remplacement des éclairages intérieurs et extérieurs, des assises de siège, des barres de maintien, des planchers et des revêtements de sol ou encore l’application de la nouvelle livrée pour une harmonisation esthétique avec les rames de dernière génération », écrit Alstom dans un communiqué de presse. Et d’ajouter : « Certains composants vont être rénovés ou modernisés, tels que le câblage, les coffres de traction, la climatisation, etc. La structure de caisse des rames sera quant à elle contrôlée et réparée au besoin. » Belfort assurera la gestion du projet et l’industrialisation de la rénovation des rames pour la pré-série et la série détaille Alstom. C’est la première fois que la branche Services, mis en place après 2016, remporte un marché tramway. Elle n’intervenait, auparavant, que sur des locomotives et des TGV.