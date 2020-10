Alerion, le bi-place hybride d’Avions Mauboussin qui réinvente la mobilité aérienne

La clé de son avion, « c’est qu’il vole très vite et se pose très lentement, indique David Gallezot. C’est important de combiner les deux pour conquérir de nouveaux marchés. On arrive à garder un avion en l’air à très faible vitesse. » C’est le résultat d’un travail sur la voilure, qui permet d’avoir une vitesse de décrochage très faible.

Le moteur hybride est rechargeable sur le réseau EDF ; il faut 20 minutes pour le recharger à 80 %. En l’air, on peut produire ou non de l’électricité pour recharger la batterie, lorsque l’on utilise le moteur thermique. Cela dépend du projet de vol. S’il y a une étape dans le voyage et qu’il n’y a pas de bornes de recharge au sol, on peut recharger les batteries pour assurer un décollage et un atterrissage supplémentaire sans bruit et sans émission de CO2. Sinon, la batterie permet de faire un décollage et un atterrissage et donc de limiter la consommation de carburant en vol ; elle est plus importante si on produit de l’électricité pour les batteries.