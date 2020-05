Accord trouvé dans la médiation entre GE et ses fournisseurs

Cet échange a permis de construire un autre point clé. Et c’est une première. La mise en place d’une instance régulière de rencontres entre General Electric et des représentants des sous-traitants, « pour renforcer l’écosystème du nord Franche-Comté », explique Louis Deroin, très satisfait de ce résultat. « On formalise un temps de rencontre officiel, apprécie le président de la CPME 90. À nous de le faire vivre. » Cette instance doit permettre « d’anticiper les besoins ou difficultés, à travailler les opportunités de diversification ». La volonté des représentants est de mieux comprendre le fonctionnement de General Electric et d’identifier de nouveaux marchés potentiels dans le groupe (éolien, hydraulique, nucléaire ou turbine vapeur) pour ouvrir des perspectives d’activités aux fournisseurs. Pour cela, un « catalogue de compétences industrielles des sous-traitants du nord Franche-Comté » va être communiqué à General Electric pour envisager ces possibilités.