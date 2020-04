À Valdoie, l’Ehpad La Rosemontoise placé sous administration provisoire

Ce lundi matin, on évoque 17 morts(1) liés à la pandémie du covid-19 dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Rosemontoise, à Valdoie. L’établissement accueille près de 115 résidents. Mais la situation semble encore plus dramatique. On évoque encore sept résidents dans une situation très difficile et une vingtaine présentant des symptômes du covid-19. « C’est le point noir du département », confirme une élue souhaitant conserver l’anonymat. Et un autre de relever : « Cela part comme une traînée de poudre. »

« C’est un Ehpad qui nous inquiète depuis quelques temps », indique le président du conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, joint par téléphone. Cet établissement est géré par l’association Servir. « Elle connaît des difficultés, notamment dans l’encadrement et le management », assure Florian Bouquet. Et ce, bien avant l’arrivée de la crise sanitaire.