À l’UTBM, l’ambassadeur de Chine souligne l’importance des échanges avec la France  

Ce mardi 20 septembre, il visite l’entreprise Lisi : une entreprise qui exporte en Chine et possède des sociétés dans le pays. « Un très bon exemple à suivre », a-t-il expliqué lors de ce même entretien lundi. Il revient sur l’histoire. Remet en perspective que la France a énormément appris à la Chine dans les années 1980 dans le domaine du nucléaire civil. Ce qui lui permet, aujourd’hui, d’avoir une expérience que la Chine re-partage avec les Français. « C’est une étude mutuelle sur le développement technologique », affirme-t-il.

Il est sceptique concernant ceux qui souhaitent réindustrialiser les pays pour plus d’indépendance vis-à-vis de la Chine. « En Chine, nous ne pensons pas que cela soit praticable.» Il met en avant le besoin, pour chaque pays, de baisser les coûts, de faire jouer les avantages de chaque pays. « L’indépendance fait dépenser plus et n’est pas favorable au développement mondial », souffle-t-il. Alors qu’il affirme aussi que le marché chinois est une aubaine pour la France. « C’est un marché gigantesque d’1,4 milliard de personnes.»

Un marché qui doit fonctionner, selon lui, malgré différents systèmes sociaux, sans pour autant être un obstacle. Il revient, d’ailleurs, sur le rôle de Cédric Perrin, sénateur mais aussi vice-président de la commission des affaires étrangères de la défense et des forces armées au Sénat et rapporteur de la commission parlementaire de l’Otan. Selon l’ambassadeur, Cédric Perrin permet « une meilleure coopération entre la Chine et l’Europe » et permet de temporiser les incompréhensions sur les divergences sur le plan social et idéologique. Ces visites, en quelque sorte, y participent.