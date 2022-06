À l’hôpital Nord Franche-Comté, les urgences au bord de la rupture 

Sur les 250 passages journaliers au minimum, le Dr Sengler évoque au moins 30 renvois par jour. « Pour expliquer aux familles et au patient pourquoi on le renvoie, cela peut prendre du temps. Parfois 20 minutes. C’est un moment chronophage et difficile. » Parmi ces renvois : des consultations pour des otites, des angines, des états grippaux bénins. « Il ne passe pas un jour sans avoir ce type de consultation. Les gens n’ont pas de limite. »

Selon ses estimations, 95% des radios faites aux urgences reviennent normales et au moins 50 patients pourraient attendre la prise de rendez-vous ou le passage chez leur médecin traitant, chaque jour. Cela permettrait de prendre en charge plus vite « une plaie à suturer, la déformation d’un membre ou un traumatisme crânien avec vomissement ». Et d’éviter des temps d’attente trop longs, qui suscitent de l’agacement chez les patients et les praticiens.

Ce qu’il manque ? De la régulation, s’accordent les professionnels. « Les gens n’appellent plus assez le 15, qui permet de réguler et réorienter, estiment-ils, avant de nuancer : Mais même eux (au centre régional, ndlr) sont débordés, alors ils redirigent vers les urgences de leurs côtés, ce qui n’est pas une solution. »