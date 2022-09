À l’HNFC, une manifestation de plus pour dénoncer les mauvaises conditions

« Nos différents ministres de la Santé ont réussi le tour de force de détruire notre système de santé », invective un délégué syndical de la CGT lors d’une manifestation, ce jeudi. Ils étaient une soixantaine à manifester sur le parvis de l’hôpital Nord Franche-Comté en ce début d’après-midi. Ce qui frappe : la lassitude. Rares sont les pancartes, absents sont les chants et les cris. « Nous sommes fatigués de cette situation », souffle une manifestante. Pour cette journée d’action nationale, la CGT et la CNI ont mené front commun. Dans les discours, les syndicats listent le besoin de renforcer les équipes, d’obtenir un recrutement à la hauteur des besoins pour une prise en charge de qualité en toute sécurité pour la population, le remplacement des départs, des arrêts-maladies, des congés maternité… Et aussi, l’augmentation des salaires et la revalorisation des primes de contraintes, qui « n’a pas été revue depuis 2001 » (nuit, dimanche et jours fériés ), explique Nathalie Depoire, présidente de la coordination nationale infirmière (CNI).

Cette manifestation, c’est une de plus. Les syndicats le déplorent. Rien ne bouge, rien ne change. Les revendications sont les mêmes qu’avant le Covid, mais sont exacerbées. Les deux syndicats dénoncent ces mauvaises conditions subies « depuis plusieurs années ». Nathalie Depoire revient sur la fin d’année 2019 : où une grève illimitée était annoncée pour dénoncer les conditions de travail dégradées par des années de restrictions budgétaires. Et sur l’arrêt de cette grève en 2020, pour faire face. « On nous faisait croire qu’il y aurait un avant-Covid et un après-Covid. Ça n’a pas été le cas », déplore-t-elle.

Des conditions qui entraînent des départs en masse de collègues. « S’il compte sauver l’hôpital public, le gouvernement devra convaincre ses 180 000 professionnels (qui ont quitté l’hôpital), que les sous-effectifs, que le travail en mode dégradé, que les changements de plannings intempestifs, ne font plus partie du triste quotidien des hospitaliers », tance la CGT dans son discours.

Les inquiétudes montent. Entre les départs et les fermetures de service « partout en France », les syndicats s’inquiètent : « Comment et où se faire soigner dans les prochaines années, mois, semaines ? » Les syndicats attendent des réponses nationales, mais aussi locales pour faire face.