À L’Esta, on sensibilise les étudiants « au dérèglement climatique »

La Fresque du climat, c’est un jeu de 42 cartes dans la version adulte. On reconstruit les causes et les conséquences du dérèglement climatique. On va partir des activités humaines, en étudiant un certain nombre de concepts : la combustion des énergies fossiles ; l’effet de serre additionnel ; le bilan énergétique ; où va l’énergie emmagasinée sur terre… Petit à petit, on regarde les conséquences du dérèglement climatique, comme la baisse des rendements agricoles ; un vrai sujet, car le but c’est aussi que l’ensemble de la planète puisse manger. On parle aussi des deux bombes climatiques : la fonte du pergélisol, le permafrost comme on l’appelle souvent, et la fonte des hydrates de méthanes, dans le fond des océans.