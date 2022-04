À la Necronomi’Con, le Chat borgne délivre l’héritage de Lovecraft

Il est 10 h. Les gens s’affairent dans le parc des expositions d’Andelnans, l’AtraXion. Sur la scène principale, les premières notes de musique de la Comté du Seigneur des anneaux enveloppent le lieu d’une aura fantastique. À trois allées de là, le stand de la librairie indépendante belfortaine du Chat borgne s’installe doucement, livre après livre.

« Ici, on lit de tout, on vend de tout. On porte la littérature populaire ! » glisse Mathieu, le gérant de la librairie, interrogé sur le contenu de ses rayons. Et un rapide coup d’œil suffit à le confirmer. Du dernier Batman à Kaamelott en passant par tous les One Piece. Bandes dessinées, manga, comics, mais aussi fantasy, science-fiction, littérature asiatique… Le Chat borgne se met à la page en arborant un large choix d’œuvres dans l’air du temps.

Et ça fonctionne. Ouverte en 2016, la librairie reçoit vite un accueil très favorable du public et ne manque pas de participer à une édition de la Necronomi’Con. Le rendez‑vous annuel belfortain de la culture geek et nippone organise ce week-end sa 4e édition, après avoir raté le rendez-vous 2021 à cause de la crise sanitaire. « C’est vraiment un événement très important pour nous, ça attire beaucoup de gens très intéressés par tout ce qu’on propose », explique Mathieu, en ne cachant pas son enthousiasme.

Lorsqu’on l’interroge sur les livres les plus vendus en ce moment, il répond dans un sourire que ceux qu’ils vendent le mieux sont finalement ceux qu’ils préfèrent. Et pour cause, dans une petite librairie comme la leur, les conseils sont le premier critère de choix pour les clients.