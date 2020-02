À la Necronomi’Con, le ballet des sabres

L’académie de sabre-laser de Belfort réunit des fans de Star Wars comme des novices qui n’ont « jamais vu un seul film ». Chaque jeudi, ils apprennent de nouvelles techniques pour manier leur fleuret lumineux. Sébastien Acket, « le grand chef », explique que la pratique est née à Belfort il y a quatre ans. Trois amis passionnés de la « guerre des étoiles » voulaient sortir leurs lasers de collection de leurs vitrines. Tunique blanche sur les épaules, Sébastien retrace le parcours de cette discipline atypique. Aujourd’hui, elle a acquis ses lettres de noblesses : le laser est reconnu comme la quatrième arme officielle par la fédération française d’escrime (FFE). « Même si on n’est pas à fond dans Star Wars, il suffit juste d’être curieux », explique Xavier. L’ancien escrimeur a lui aussi été séduit par cette discipline qui n’est pas seulement « un sport de geek, mais aussi un sport de combat ». Pour manier le sabre-laser, les membres doivent apprendre à attaquer leur adversaire et à parer les coups. Inspirés de différents arts martiaux, les gestes sont précis. Même si les blessures restent virtuelles, « le respect de l’arme » et de ce qu’elle pourrait infliger est un élément essentiel de l’apprentissage. « Chaque coup a un impact qui doit affaiblir l’adversaire d’une certaine manière », explique Virginie, une des nouvelles licenciées, dans sa tenue de « padawan », apprenti Jedi dans la saga Star Wars.