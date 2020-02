À la Necronomi’Con, la revanche des geeks

Ils l’admettent eux-mêmes, définir le « geek » n’est pas chose aisée. Pour notre magicien Kerfalt, « le geek est avant tout quelqu’un qui crée des mondes imaginaires ». Une vision partagée par Aurélie, de cospl@y.cow : « Ça nous permet de jouer des rôles différents. On change de personnages pour s’évader. »

Et pour s’évader, aucune limite à l’imagination : « Aujourd’hui, il y a les cosplayeurs, les gamers, les cinéphiles, les otaku, … » énumère un groupe de visiteurs. Pour eux, le mot « geek » ne suffit plus à exprimer toute la créativité de leur mouvement. Aurélie distingue même des modes au fil du temps : « dans les années 2000, on était fan du Moyen Âge, puis ça a été le cosplay… » et maintenant la nouvelle vague c’est le « mermaiding »… ou l’art de nager dans la peau d’une sirène ou d’un triton.

Stéphane Van Herpen, lui, se réjouit de voir que cette culture est mieux acceptée et fait de plus en plus d’adeptes. En semaine, lorsqu’il troque sa tunique pour sa blouse blanche d’aide-soignant, Kerlaft continue de faire usage de sa magie auprès de ses patients. « Je leur apporte le sourire, c’est ma façon de les aider », reconnait-il, modestement. Dans les allées la Necronomi’Con, un Chewbacca passe et lance, enjoué : « Je suis maitre d’apprentissage, mes élèves m’appellent « maitre », je les appelle mes padawans ! » Autant de nouvelles recrues pour le mouvement geek. Une passion, comme un sortilège, difficile à briser.