À Grosmagny, des habitants coupés du monde dû à des arrachages sauvages

Une cure sans réseau, sans internet pour déconnecter, c’est désormais possible à Grosmagny. Grâce aux zones blanches et l’arrachage des branchements fibres, le réseau a disparu à de nombreux endroits, coupant certains habitants de tout moyen de communication. Depuis plus d’un mois, Eric Oternaud, conseiller régional et municipal de Grosmagny, doit travailler dans son van, depuis le parking d’Intermarché pour avoir une connexion internet et du réseau. Comme de nombreux habitants de Grosmagny, Eloie, Valdoie ou encore Bourg sous Chatel, il réside dans une zone blanche. Zone où le réseau ne passe pas. Ces habitants sont tributaires d’Orange, qui leur permet d’être raccordés au réseau.

Problème à Grosmagny : les habitants subissent des arrachages sauvages. Depuis le déploiement de la fibre, plus fragile, en ce début d’année, le problème s’est renforcé. Eric Oternaud expose : « À Grosmagny, une borne centrale se situe derrière la mairie. A l’intérieur de celle-ci, tous les clients sont répertoriés par Orange et raccordés au réseau. Lorsqu’un client choisit un autre opérateur, c’est à Orange de venir faire les manipulations sur cette borne pour faire le changement .» Il poursuit : « Or, ils sont souvent lents. Les techniciens d’autres opérateurs, notamment des sous-traitants de Free, viennent donc le faire eux-mêmes. Ce qui n’est pas autorisé. Comme ils n’ont pas les plans exacts, ils arrachent au passage les fils d’autres clients d’Orange..» Résultat : les habitants concernés par des zones blanches se retrouvent sans aucun réseau. « Je les ai surpris en train de tirer sur la fibre : j’ai eu une altercation avec un sous-traitant de Free. Le problème, c’est que si ma femme ou moi avons un malaise, je dois monter jusqu’en haut du village à pied pour trouver du réseau », raconte Eric Oternaud.