À Essert, les P’tits Jeudis égayent la saison estivale 

Chaque jeudi, la commune d’Essert accueille de nouveaux artistes pour une soirée musicale festive. Ce jeudi 4 août, ce sera le tour du groupe originaire de Belfort, Grumpy O Sheep, un « duo bien barré », comme ils se définissent eux-mêmes sur leur site internet. Un mélange de mélodies irlandaises empreintes de tourbe, de whisky, et bière, tout ça autour d’un violon, d’une guitare, d’une flûte irlandaise et d’une stomp box, instrument à percussion. « C’est le groupe avec le rayonnement le plus fort que l’on aura », se réjouit Daniel Mazzega, adjoint à la vie communale, animation et association d’Essert. Le groupe, présent jeudi, tourne dans toute la France depuis 2019, mais a aussi réalisé des tournées en République Tchèque, en Allemagne, au Luxembourg et en Belgique. Déjà présent au Fimu cette année, la prestation « vaut le détour », selon Daniel Mazzega.