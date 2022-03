Montbéliard : visite du Matternlab au coeur de l’innovation industrielle 4.0

Le but de cet endroit : réunir le plus d’acteurs liés à l’industrie (étudiants, petites et moyennes entreprises, start-ups) pour créer un réseau d’intelligence. Faire se rencontrer des acteurs qui ne se croisent pas habituellement. « Ici, nous pourrons mutualiser les problèmes que peuvent rencontrer des entreprises industrielles pour les résoudre ». C’est ainsi que voient les choses le directeur, Christian Arguelles. Ancien chef d’entreprise, il n’envisage pas les choses autrement que par la mutualisation des ressources. « Ce qui compte quand on a une entreprise, c’est être bien entouré. Sinon, on fonce dans le mur.» L’esprit : adopter une attitude qui dépasse l’aspect concurrentiel qui se joue entre chaque entreprise. « Dans certains pays, comme en Italie, le fait de travailler ensemble est naturel. Surtout les petites entreprises. Elles s’associent souvent pour décrocher un marché. Ici, on ne sait pas encore le faire.» Mais le Matternlab se veut en être l’ébauche.

Du côté gauche, en entrant, une ligne de production sera installée dans l’espace formation. Le but : que les étudiants puissent s’entraîner sur des machines auxquelles ils n’auraient pas accès habituellement. Top départ le 1er septembre, pour la rentrée. 80 à 100 étudiants seront à demeure. L’espace sera aussi accessible au PME, qui pourront tester la ligne et découvrir des machines pour décider s’ils souhaitent investir ou non dans de tels équipements.

Côté droit, un fablab. Dans le jargon, un endroit ouvert sur l’extérieur, accessible à tous, où des personnes pourront venir découvrir ce qu’est une imprimante 3D, par exemple. « Le but, c’est de créer de l’acculturation industrielle », expose Christian Arguelles. « On pourra montrer comment faire des réglages électriques, comment façonner une pièce, par exemple », complète-t-il.

Plus à l’arrière, bureaux, salles de réunion de 10 et 30 personnes, espace de co-working pour les start-ups (deux ont déjà prévues de s’installer) sont programmés. Avec tout le matériel adéquat : ordinateurs, connexion réseau sécurisée et bureaux modulables.