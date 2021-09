98 % des agents de l’hôpital nord Franche-Comté répondent à l’obligation vaccinale

L’obligation perdurera, même si le passe sanitaire est levé le 15 novembre. Les deux ne sont pas directement liés. La tolérance est mise en avant par la direction. Si on sent la motivation de l’agent à se lancer dans le parcours vaccinal, il ne sera pas suspendu, même si ce n’est pas parfait au 15 septembre. On fait confiance dans un premier temps. Puis, on vérifiera. « L’objectif est de convaincre. Pour nous, la sanction serait une aberration de ce qu’on n’aurait pas réussi à faire », insiste Pascal Mathis. Des courriers ont été envoyés aux agents qui n’avaient pas encore transmis les informations le 6 septembre. Un nouveau a été écrit ce lundi 13 septembre et des entretiens sont envisagés au besoin.

Si des agents ont fait part de leur intention de partir, aucune lettre de démission n’a été reçue pour le moment confirme Maïté Laurent, directrice des ressources humaines. « Et je n’ai pas connaissance qu’un personnel soignant le veuille », complète Fabien Heck, le directeur des soins. Cette obligation vaccinale est « une étape importante de la lutte contre cette pandémie », observe finalement Pascal Mathis