800 euros pour les étudiants ayant perdu leur job du fait de la crise sanitaire

La région Bourgogne-Franche-Comté a annoncé lundi accorder une « aide exceptionnelle de 800 euros » aux étudiants ayant perdu leur emploi depuis la rentrée universitaire, alors que la crise du covid-19 a privé certains d’entre eux de revenus.

Cette aide « perte d’emploi étudiant », pour laquelle la Région a débloqué une enveloppe de quatre millions d’euros, est « destinée aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur en Bourgogne-Franche-Comté et titulaires d’un emploi ou d’un stage rémunéré qui a pris fin, a été réduit ou a été interrompu entre le 1er septembre 2020 et le 15 mars 2021 », a-t-elle précisé dans un communiqué.

« L’épidémie de Covid-19 affecte tout particulièrement la vie des étudiants », souligne la Région dirigée par la socialiste Marie-Guite Dufay. « Beaucoup d’entre eux font face à une précarité financière exacerbée par la crise sanitaire qui s’installe dans la durée et qui a privé certains d’entre eux des revenus qu’ils espéraient d’un job ou d’un stage rémunéré ».

L’aide régionale mise en place pour « soutenir ces étudiants en difficulté » s’élève à 800 € par étudiant éligible, versée en deux fois: 400 € après la décision d’attribution et 400 euros dans un délai d’au moins un mois après le premier versement, précise-t-on. Ce nouveau dispositif est complémentaire des aides du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires) et des dispositifs régionaux déjà en place.



Les étudiants intéressés peuvent déposer leur dossier en ligne sur le site de la Région

(https://www.bourgognefranchecomte.fr/aide-perte-emploi-etudiants) du 15 mars au 16 avril.