4 pistes pour commencer à (re)construire le nord Franche-Comté

Notamment auprès de l’Institut national pour la statistique et les études économiques (Insee), « afin d’être visible sur le plan statistique », relève Laurent Chalard. Aujourd’hui, l’Insee évoque deux bassins d’emplois différents, autour de Belfort et Montbéliard. Le géographe estime que ce territoire est « fonctionnel », mais « invisible ». Il invite à faire aussi du lobbying auprès du préfet et à l’échelle nationale, en « faisant une politique du bruit ». « Quand on monte à Paris, il faut soit le réseau, soit les chiffres. » Il n’y a pas, aujourd’hui, les chiffres. Certains, dans le public, ont aussi soufflé que le territoire n’avait pas le réseau. Si le territoire a été en avance, dans les années 1980, sur cette réflexion, le géographe estime aussi « que l’espace de réflexion s’est perdu ». Militer pour ce rapprochement conduit aussi à faire accepter, notamment à la Haute-Saône et au Doubs, de perdre une partie de leur territoire. Dans la salle, quelques voix doutent de cette possibilité.