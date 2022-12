338 armes récupérées dans le Territoire de Belfort

338 armes ont été collectées dans le Territoire de Belfort à l’occasion de l’opération nationale d’abandon d’armes à l’État, organisée du 25 novembre au 2 décembre. Une première. 15 000 munitions ont aussi été collectées. « C’est très significatif », convient Raphaël Sodini, préfet du Territoire de Belfort. Dans ces armes, on compte notamment 240 armes longues (type fusils de chasse) et 70 armes de poing. Les forces de l’ordre ont même collecté des armes de guerre, datant de la Seconde Guerre mondiale, comme une mitraillette Sten, un Walther P38, un fusil semi-automatique Walter G43 ou encore une carabine Winchester US M1. « Les résultats sont probants », valide le préfet. La réussite de l’opération souligne son intérêt. Les Français ont trouvé là l’occasion de se débarrasser d’armes dont ils avaient pu hériter. La démarche d’abandon était simplifiée et elle était surtout garantie d’absence de poursuites administratives ou judiciaires pour détention illégale d’armes.

« Cette opération historique a suscité une large adhésion », s’est félicité, de son côté, le gouvernement, ce vendredi. Selon un bilan provisoire « plus de 150 000 armes, dont 140 000 armes à feu, ont été abandonnées à l’État pendant ces huit jours dans plus de 300 sites de collecte », détaille le ministère de l’Intérieur. En parallèle, 50 000 armes jusqu’ici non déclarées ont été enregistrées dans le système d’information sur les armes (SIA) permettant la régularisation de leurs propriétaires. Cela signifie que plus de 200 000 armes sont sorties de la clandestinité.