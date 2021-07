3 premiers cas de variant Delta dans le Territoire de Belfort

D’un côté, une situation sanitaire qui s’est très largement améliorée, de l’autre les premiers cas de variant Delta : le communiqué de la préfecture du Territoire de Belfort de ce vendredi 9 juillet dresse un état des lieux contrasté entre espoir et vigilance.

« Depuis plusieurs semaines, la situation sanitaire du département s’est considérablement améliorée sous le double effet du respect des mesures gouvernementales et de la dynamique de la vaccination, affirme le communiqué préfectoral. Ainsi, pour la première fois depuis mars 2020, le taux d’incidence est repassé sous le seuil d’attention de 10 cas pour 100 000 personnes (actuellement 3 cas pour 100 000 habitants). Le taux de positivité des tests s’élève à 0,2 % et aucun patient n’est admis en réanimation à l’Hôpital nord Franche-Comté. Par ailleurs, la vaccination s’établit désormais à 71 799 primo injections, et 51 480 secondes injections. Ce sont près de 36,81% de la population qui sont désormais vaccinées et 51,33 % ayant reçu une dose. L’accès à la vaccination est désormais facilité grâce à un important volume de doses disponibles dans les centres du Phare à Belfort, de Grandvillars, et le centre mobile du département ».

Voilà pour le côté positif. En revanche, le communiqué annonce les premiers cas de variant de Delta, ce qui amène le préfet à lancer un appel en faveur de la vaccination : « Depuis aujourd’hui, 3 premiers cas de contamination au variant Delta ont été identifiés dans les communes d’Offemont, Bavilliers et Fêche l’Eglise, relève le communiqué. Pour Jean-Marie Girier, préfet du Territoire-de-Belfort « l’apparition du variant Delta dans notre département vient nous rappeler qu’il nous faut tous rester vigilants et respecter les gestes barrières. J’appelle à une mobilisation massive en faveur de la vaccination, unique solution pour se protéger, pour protéger ses proches et préserver notre système hospitalier » ».