14 000 doses de vaccin Moderna arrivent à Besançon, Dijon et Lons-le-Saunier

« La Bourgogne-Franche-Comté reçoit dès cette semaine plus de 14 000 doses de vaccins de la société Moderna, annoncent dans un communiqué commun de l’ARS de Bourgogne-Franche-Comté et des préfets du Jura, du Doubs et de la Côte-d’or. La région, qui figure parmi les plus touchées par l’épidémie, fait partie des quatre bénéficiaires prioritaires retenus par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Les CHU de Besançon et Dijon, ainsi que le centre hospitalier de Lons-le-Saunier, seront approvisionnés dans la semaine en vaccins de la société Moderna, et à travers eux les centres de vaccination désormais ouverts dans les départements du Doubs, de la Côte-d’Or et du Jura.

Ces hôpitaux, qui recevront chacun 4 800 doses de vaccins, s’inscrivent sur la liste des 12 établissements annoncée hier par le ministère des Solidarités et de la Santé comme les premiers bénéficiaires de ces livraisons. La marque de l’attention particulière portée à la Bourgogne-Franche-Comté, qui se range avec Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d’Azur parmi les régions les plus touchées par l’épidémie. »

Le communiqué précise que « l’allocation de ces doses de vaccins s’ajoute à la livraison de plus de 30 000 doses du vaccin Pfizer BioNTech qui interviendra cette semaine, ce qui porte à plus de 100 000 les doses de vaccins disponibles en Bourgogne-Franche-Comté pour favoriser la montée en charge de la vaccination dans tous les départements de la région. »