11 469 candidats au bac en Franche-Comté

Contrairement à 2020, le bac se déroulera en présentiel cette année. Les bacs professionnels ont commencé leur série d’épreuves ce mercredi 16 juin avec le français, l’histoire-géographie et l’enseignement moral et civique. Les séries générales et technologiques entament ce jeudi 17 juin avec l’épreuve de philosophe. 2021 marque aussi la nouveau format du bac. Tour d’horizon de ce qui change (ou pas) pour les différents baccalauréats.