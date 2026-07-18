Tour de France : retrouvez les images de l’arrivée à Belfort

13e étape du Tour de France 2026, entre Dole et Belfort, le 17 juillet. | ©ASO – Charly Lopez
13e étape du Tour de France 2026, entre Dole et Belfort, le 17 juillet. | ©ASO – Charly Lopez
Reportage

Le peloton du Tour de France a fait halte à Belfort ce vendredi 17 juillet. La ferveur a été présente toute la journée dans la cité du Lion. Revivez cette journée, à travers quelques clichés.

[ En images ]

13e étape du Tour de France 2026, entre Dole et Belfort, le 17 juillet. | ©ASO – Charly Lopez
13e étape du Tour de France 2026, entre Dole et Belfort, le 17 juillet. | ©ASO – Charly Lopez
13e étape du Tour de France 2026, entre Dole et Belfort, le 17 juillet. | ©ASO – Charly Lopez
Arrivée du Tour de France, à Belfort, le 17 juillet 2026.
Toujours autant de réussite pour les annonceurs du Tour de France, auprès du public.
Ligne d'arrivée du Tour de France, le 17 juillet 2026, pour la 13e étape.
Toute la journée, la foule était présente au village du Tour de France, à Belfort.
Une batucada a animé les rues de Belfort, pendant le passage du Tour de France le 17 juillet 2026. | ©Le Trois – Thibault Quartier

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