Tour de France : retrouvez les images de l’arrivée à Belfort

Les coureurs du Tour de France repassent par le ballon d'Alsace, ce samedi 18 juillet, après avoir fait étape à Belfort. René Pottier est le premier cycliste du Tour à franchir le sommet, en 1905. Il renouvèle son exploit en 1906, année où il gagne l’épreuve. Avant de se suicider, six mois plus tard. Ce pionnier est la première figure de la Grande boucle, à jamais attachée au Territoire de Belfort.