Tour de France : quand les routes seront-elles fermées dans le Territoire de Belfort ?

Mieux vaudra limiter ou anticiper ses déplacements ce vendredi 17 juillet 2026 dans le nord du Territoire de Belfort et à Belfort même. Les routes empruntées par la caravane et le peloton du Tour de France fermeront dès midi, voire la veille, le jeudi 16, pour certaines rues de Belfort.
Au Ballon d’Alsace, des restrictions de stationnement seront mises en place au sommet dès le mardi 14 juillet à 20 h, et notamment pour les camping-cars. Les camping caristes seront accueillis dans une zone dédiée avec environ 80 emplacements. Ils n’auront pas la possibilité de stationner en d’autres endroits du Ballon.
La préfecture du Territoire de Belfort invite à se renseigner en amont en cas de rendez-vous médicaux dans structures de santé de Belfort : clinique de la Miotte, centre de dialyse Santélys, centre de radiologie Audrix: des restrictions de circulation. La Ville de Belfort procédera à des fermetures progressives de certaines rues à partir du jeudi 16 juillet 2026 à 12 h, précise aussi la préfecture.
Mobilisation générale
Le vendredi 17 juillet, du sommet du Ballon d’Alsace à la Maison du peuple à Belfort, plusieurs axes routiers seront fermés à la circulation selon les horaires suivants :
- RD 465, du sommet du Ballon d’Alsace à Lepuix (Malvaux) : fermeture à partir de 12 h
- RD 465, de Lepuix à Sermamagny, fermeture à partir de 14 h
- RD 5 et RD 13, de Sermamagny à Belfort : fermeture à partir de 12 h
Un dispositif important est mis en place pour sécuriser le passage du Tour de France dans le Territoire de Belfort. Pour le peloton en lui-même, on parle de « bulle de sécurité », assurée par les motards de la Garde républicaine. Cette intervention entre dans le cadre d’une convention entre ASO et le ministère de l’Intérieur, qui en fixe également les données financières.
A cela s’ajoute une sécurisation du parcours assurée dans chaque département. Et cela ressemble à une mobilisation générale dans le Territoire de Belfort : 106 gendarmes, 140 policiers, 25 militaires de la force Sentinelle, 60 pompiers, 15 membres de la Protection civile et 150 agents mobilisés par la Ville de Belfort policiers municipaux, mais aussi agents de sécurité privés, médiateurs, signaleurs) seront sur le pont ce vendredi. Presque 500 personnes.
Circulation : les sites à consulter
Voici quatre sites à consulter pour anticiper ses déplacements dans le Territoire de Belfort à l’occasion de l’étape du Tour de France du vendredi 17 juillet 2026.
- le site du conseil départemental sur l’état des routes
- le site du conseil départemental et sa page dédiée aux infos pratiques sur l’étape
- le site de la Ville de Belfort
- le site de la préfecture
Presque un an à l'avance
Le conseil départemental du Territoire de Belfort mobilisera également ses agents pour vérifier encore le matin de l’étape l’état de la route sur l’itinéraire du peloton : cela va du coup de balai à la vérification de la signalétique sur le parcours.
L’ensemble répond à un cahier des charges fourni par ASO, la structure organisatrice du Tour de France. Les collectivités et les préfectures qui accueillent le Tour de France s’en saisissent presque une année à l’avance. L’ensemble des arrêtées de circulation et de stationnement pris par les collectivités locales sont collectés à quelques jours de l’étape par la préfecture qui s’appuie sur eux pour produire son propre arrêté, qui permettra aux forces de l’ordre de faire respecter les règles de stationnement (‘et l’éventuel enlèvement des véhicules), de circulation, de barriérage des carrefours ou de positionnement des effectifs, ou encore l’interdiction de survol (avec par exemple les moyens d’interception de drones).
35 "points de cisaillement" pour les secours
L’ensemble demande une bonne coordination. La course en elle-même est gérée par le centre de coordination du Tour de France, installé au village d’arrivée à Belfort : il comprend des représentants des SAMU, Sdis (service d’incendie et de secours), de la police, de la gendarmerie et des préfectures des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort pour chacune de ces administrations.
A la préfecture du Territoire de Belfort, le centre opérationnel départemental (autrement dit la cellule de crise) sera en veille. Autrement dit, si elle est effectivement mobilisée, c’est qu’un grave incident sera survenu.
Deux points d’incendie et de secours décentralisés sont prévus, l’un au Ballon d’Alsace, l’autre à Lepuix, avec au total 41 personnes, et une garde postée avec 7 pompiers est prévue au centre de secours de Giromagny.
Si la sécurisation du peloton et des spectateurs sont importants, la sécurité du quotidien des Terrifortains ne doit pas en pâtir, explique Maxime Gutzwiller, chef de cabinet du préfet du Territoire de Belfort : aussi bien les services de secours, que tous les services publics (par exemples les dépannages d’urgence de gaz ou d’électricité) doivent pouvoir intervenir pendant la course.
Pour cela 35 « points de cisaillement » sur le parcours ont été définis, avec la présence de gendarmes ou de policiers qui seront avertis par la cellule de coordination. « Le principe est qu’il n’y ait aucune interdiction de passage pour les services de secours, quitte à arrêter la course. Mais on fait tout pour éviter d’avoir à le faire », décrit Maxime Gutzwiller.
Le Tour repassera au Ballon le samedi 18 juillet
Le peloton du Tour de France repassera au Ballon d’Alsace le samedi 18 juillet : l’étape conduira les coureurs de Mulhouse au Grand Ballon. Les coureurs escaladeront le Ballon à nouveau depuis Saint-Maurice-sur-Moselle, mais redescendront cette fois en direction de Masevaux.
Au Ballon, la route du sommet du Ballon d’Alsace vers le carrefour RD59 (accès Gentiane) sera fermée à partir des 10 h. Les véhicules qui monteront par le versant terrifortain du Ballon d’Alsace seront dirigés vers le secteur de la Gentiane. Une fois toutes les places de stationnement occupées dans ce secteur, les voitures seront réorientées dans la descente en direction de Lepuis, via un giratoire provisoire, afin d’être stationnées dans la descente.
En tout état de cause, la préfecture invite les spectateurs à anticiper leur venue, à privilégier les zones de stationnement aménagées, à rejoindre le parcours à pied et à respecter les consignes données par les forces de l’ordre et les bénévoles.
Il est interdit d’empiéter sur la chaussée, de courir aux côtés des coureurs, d’utiliser des fumigènes ou de faire voler des drones. Les animaux doivent être tenus en laisse et les enfants placés sous la surveillance constante de leurs accompagnants.
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