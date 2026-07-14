Tour de France : quand les routes seront-elles fermées dans le Territoire de Belfort ?

L’ensemble demande une bonne coordination. La course en elle-même est gérée par le centre de coordination du Tour de France, installé au village d’arrivée à Belfort : il comprend des représentants des SAMU, Sdis (service d’incendie et de secours), de la police, de la gendarmerie et des préfectures des départements de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort pour chacune de ces administrations.

A la préfecture du Territoire de Belfort, le centre opérationnel départemental (autrement dit la cellule de crise) sera en veille. Autrement dit, si elle est effectivement mobilisée, c’est qu’un grave incident sera survenu.

Deux points d’incendie et de secours décentralisés sont prévus, l’un au Ballon d’Alsace, l’autre à Lepuix, avec au total 41 personnes, et une garde postée avec 7 pompiers est prévue au centre de secours de Giromagny.

Si la sécurisation du peloton et des spectateurs sont importants, la sécurité du quotidien des Terrifortains ne doit pas en pâtir, explique Maxime Gutzwiller, chef de cabinet du préfet du Territoire de Belfort : aussi bien les services de secours, que tous les services publics (par exemples les dépannages d’urgence de gaz ou d’électricité) doivent pouvoir intervenir pendant la course.

Pour cela 35 « points de cisaillement » sur le parcours ont été définis, avec la présence de gendarmes ou de policiers qui seront avertis par la cellule de coordination. « Le principe est qu’il n’y ait aucune interdiction de passage pour les services de secours, quitte à arrêter la course. Mais on fait tout pour éviter d’avoir à le faire », décrit Maxime Gutzwiller.