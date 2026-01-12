,

Rolland Courbis, ancien joueur du FC Sochaux, est mort à 72 ans

L'hommage à Rolland Courbis sur la page Facebook des supporters du FC Sochaux Team FCSM.
L'hommage à Rolland Courbis sur la page Facebook des supporters du FC Sochaux Team FCSM.

Rolland Courbis a joué comme défenseur au FC Sochaux-Montbéliard de 1974 à 1979. Il est décédé ce 12 janvier 2026.

(AFP)

Rolland Courbis, ancien joueur et entraîneur de football, notamment de l’OM et de Bordeaux, est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé lundi la radio RMC où il officiait comme consultant depuis 2005.
« Rolland Courbis s’est éteint cette nuit à cinq heures du matin », a annoncé sur l’antenne de RMC Karim Nedjari, le directeur général de RMC. Natif de Marseille, Courbis avait débuté sa carrière comme défenseur avant de se reconvertir au poste d’entraîneur, se faisant remarquer par sa gouaille et son style sanguin.
Rolland Courbis a joué au FC Sochaux de 1974 à 1979, au poste de défenseur central. Durant cette période, il est appelé à plusieurs reprises en équipe de France A, sous les ordres du sélectionneur Michel Hidalgo. Il quitte le FC Sochaux et rejoint l’AS Monaco, tout juste promu en L1, à l’été 1977.

Trois fois champion de France

En tant que joueur, il a été sacré trois fois champion de France (1972 avec l’OM, 1978, 1982 avec Monaco), mais son palmarès est beaucoup moins fourni sur le banc, ses principaux faits d’armes étant une finale de Coupe de l’UEFA et une deuxième place en championnat, à chaque fois avec l’OM en 1999. Il avait aussi eu plusieurs expériences à l’étranger, notamment en Afrique (Niger, USM Alger), aux Emirats arabes unis (Al-Wahda) et en Suisse (FC Sion).
Courbis était également précédé d’une réputation sulfureuse. Il avait fait deux séjours en prison, entre octobre 1990 et janvier 1991 dans le cadre de l’affaire de la caisse noire du club de Toulon, et entre septembre 2009 et février 2010 dans l’affaire des comptes de l’OM. Il avait aussi échappé de peu à une fusillade au cours d’un règlement de compte visant une figure du milieu corse qu’il accompagnait à Hyères en 1996.
Depuis 2005, Courbis était devenu l’une des « voix » de RMC et avait revêtu le costume de consultant.

