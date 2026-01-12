Rolland Courbis, ancien joueur du FC Sochaux, est mort à 72 ans

En tant que joueur, il a été sacré trois fois champion de France (1972 avec l’OM, 1978, 1982 avec Monaco), mais son palmarès est beaucoup moins fourni sur le banc, ses principaux faits d’armes étant une finale de Coupe de l’UEFA et une deuxième place en championnat, à chaque fois avec l’OM en 1999. Il avait aussi eu plusieurs expériences à l’étranger, notamment en Afrique (Niger, USM Alger), aux Emirats arabes unis (Al-Wahda) et en Suisse (FC Sion).

Courbis était également précédé d’une réputation sulfureuse. Il avait fait deux séjours en prison, entre octobre 1990 et janvier 1991 dans le cadre de l’affaire de la caisse noire du club de Toulon, et entre septembre 2009 et février 2010 dans l’affaire des comptes de l’OM. Il avait aussi échappé de peu à une fusillade au cours d’un règlement de compte visant une figure du milieu corse qu’il accompagnait à Hyères en 1996.

Depuis 2005, Courbis était devenu l’une des « voix » de RMC et avait revêtu le costume de consultant.