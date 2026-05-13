Quand le FC Sochaux joue un match décisif lors de la dernière journée

Les Sochaliens sont 19e et doivent impérativement s’imposer au Parc des Princes pour espérer un hypothétique maintien lors de cet ultime acte. « Peugeot poursuivra l’aventure professionnelle même si le club venait à évoluer la saison prochaine en D2 », a tenté de rassurer Jacques Thouzery, le nouveau président sochalien.

Face à un Paris Saint-Germain tourné vers une demi-finale de Coupe de France, Francis Piasecki marque à la 25e minute et les Sochaliens gèrent jusqu’au bout leur courte avance avant de se réunir en bord de pelouse et d’apprendre à la radio les défaites combinées du SCO d’Angers et du Stade Rennais. Des résultats synonymes pour eux de 17e place salvatrice arrachée in extremis.