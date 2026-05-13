,

Quand le FC Sochaux joue un match décisif lors de la dernière journée

Le peuple du FC Sochaux-Montbéliard, au stade Bonal.
Le public sera encore au rdv au srade Bonal pour porter le FC Sochaux-Montbéliard. | ©FCSM
Décryptage

« Une finale de coupe. » C'est l'un des poncifs du football pour définir un match décisif en championnat. Le terme est parfois galvaudé, mais quand on a la riche histoire du FC Sochaux-Montbéliard, de tels matches se sont présentés. Tour d'horizon, non-exhaustif, des scénarios à suspense de dernières journées de championnat haletantes… comme l'est celle de ce vendredi 15 mai.

12 mai 1935 - Large succès et premier titre

À l’heure de recevoir l’Olympique de Marseille juste victorieux de la Coupe de France, le FC Sochaux doit s’imposer en clôture de la saison pour décrocher son premier sacre de champion de France. Les hommes de Conrad Ross marquent trois fois dans le premier acte puis Roger Courtois alourdit la note (et s’offre un triplé) en seconde période. Les 12 000 spectateurs que peut accueillir le Stade de la Forge sont aux anges et rejoignent leurs joueurs sur la pelouse au terme de la rencontre pour fêter le titre. À noter que le second titre de champion des Sochaliens, en 1938, sera assuré dès l’avant-dernière journée au terme d’un succès à Lens.

Le 12 mai 1935, au stade de La Forge, le FC Sochaux reçoit l'Olympique de Marseille pour décrocher son premier titre de champion de France.
Le 12 mai 1935, au stade de La Forge, le FC Sochaux reçoit l'Olympique de Marseille pour décrocher son premier titre de champion de France. | ©FCSM

3 juin 1975 - Le miracle du Parc des Princes

Les Sochaliens sont 19e et doivent impérativement s’imposer au Parc des Princes pour espérer un hypothétique maintien lors de cet ultime acte. « Peugeot poursuivra l’aventure professionnelle même si le club venait à évoluer la saison prochaine en D2 », a tenté de rassurer Jacques Thouzery, le nouveau président sochalien.

Face à un Paris Saint-Germain tourné vers une demi-finale de Coupe de France, Francis Piasecki marque à la 25e minute et les Sochaliens gèrent jusqu’au bout leur courte avance avant de se réunir en bord de pelouse et d’apprendre à la radio les défaites combinées du SCO d’Angers et du Stade Rennais. Des résultats synonymes pour eux de 17e place salvatrice arrachée in extremis.

Au Parc des Princes, le 3 juin 1975, Sochaux bat Paris et se maintien en D1 lors de la dernière journée.
Au Parc des Princes, le 3 juin 1975, Sochaux bat Paris et se maintien en D1 lors de la dernière journée. | ©FCSM

8 mai 1998 - Suspense insoutenable à Martigues

Les Sochaliens doivent s’imposer lors de la 42e et dernière journée de D2 sur le terrain du FC Martigues pour espérer arracher la 3e place validant leur billet pour l’élite. Extrêmement tendus, les hommes de Faruk Hadzibegic encaissent rapidement un but, mais égalisent par Olivier Baudry. Avant l’heure de jeu, Michaël Isabey frappe victorieusement à l’entrée de la surface. Le FCSM se dirige vers la D1… mais concède un penalty dans les arrêts de jeu.

David Ferez voit alors sa tentative stoppée par le gardien sochalien Frédéric Petereyns. Les Francs-Comtois conservent leur victoire et sont en première division, grillant la politesse au LOSC après trois années de purgatoire.

Le 8 mai 1998, Sochaux doit s'imposer lors de la 42e et dernière journée de D2 sur le terrain du FC Martigues pour arracher la 3e place validant sa billet pour l'élite.
Le 8 mai 1998, Sochaux doit s'imposer lors de la 42e et dernière journée de D2 sur le terrain du FC Martigues pour arracher la 3e place validant sa billet pour l'élite. | ©FCSM

18 mai 2001 - Le titre en bonus

Depuis la 35e journée, le FC Sochaux-Montbéliard est assuré de retrouver l’élite au terme d’une saison maîtrisée. Mais en clôture de la saison, ils peuvent être champions de D2 en battant Nîmes Olympique devant un stade Bonal venu faire la fête. Le suspense est de courte durée…

Malgré l’absence de son buteur en série Santos (21 buts en championnat), le FCSM marque quatre fois en quatorze minutes par Piquionne contre son camp, un doublé de Pierre-Alain Frau et une tête d’Erwan Manac’h ! La réduction du score gardoise en début du second acte ne change rien : les Sochaliens sont champions.

Le 18 mai 2001, les Sochaliens Stéphane CRUCET, le capitaine Maxence FLACHEZ et Benoit PEDRETTI affrontent Nîmes pou devenir champion de D2.
Le 18 mai 2001, les Sochaliens Stéphane CRUCET, le capitaine Maxence FLACHEZ et Benoit PEDRETTI affrontent Nîmes pou devenir champion de D2. | ©FCSM

30 mai 2009 - Soulagement à Grenoble

Très mal classée à la trêve, l’équipe sochalienne reprise en main par Francis Gillot réussit une belle phase retour et construit son maintien semaine après semaine. En s’imposant à domicile contre le FC Nantes lors de l’avant-dernière journée, le FC Sochaux-Montbéliard a même son destin entre ses mains et un point au stade des Alpes de Grenoble, pour conclure la saison, suffirait à son bonheur. Face à une équipe démobilisée (et la crainte de coach Bazdarevic et capitaine Flachez de jouer un mauvais tour à leur ancien club), les Sochaliens assurent l’essentiel en s’imposant 1-0 grâce à un but signé Mevlut Erding.

20 mai 2012 - La victoire qui assure contre l'OM

Au sortir d’une saison difficile (qui suit un exercice flamboyant synonyme de qualification européenne) et le remplacement de Mecha Bazdarevic par Éric Hély en cours d’année, les Sochaliens ne sont pas sauvés à l’heure de la dernière journée. Battre l’OM leur donnerait l’assurance de rester en Ligue 1, quel que soit le scénario des autres matches. Mais l’équipe de Didier Deschamps joue le jeu, oppose un beau visage et rien n’est acquis à la pause.

Les Sochaliens se libèrent en deuxième mi-temps et Ryad Boudebouz claque un but d’anthologie pour arracher la victoire… qui n’était pas indispensable au regard des résultats de leurs concurrents directs. Le FC Sochaux-Montbéliard termine même 14e de Ligue 1.

Le 20 mai 2012, Sochaux bat l'Olympique de Marseille à Bonal et assure son maintien en Ligue 1.
Le 20 mai 2012, Sochaux bat l'Olympique de Marseille à Bonal et assure son maintien en Ligue 1. | ©FCSM

26 mai 2013 - Un travail à finir à Bastia

La saison des Sochaliens, très mal entamée, les a vus s’extirper de la zone rouge durant la deuxième partie de championnat. Les hommes d’Éric Hély peuvent même mathématiquement se sauver dès la 37e journée à Bonal en obtenant un seul point contre Toulouse… mais ils s’inclinent et se compliquent la vie. C’est sur la pelouse de Bastia qu’il faut finir le travail et comme la saison précédente, le FCSM tremble mais se maintient : le SC Bastia domine, Simon Pouplin réussit quelques miracles et les locaux se voient refuser un but. C’est l’ESTAC Troyes qui est relégué.

17 mai 2014 - La « remontada » inachevée

La folle remontée au classement de l’équipe dirigée par Hervé Renard va mal se terminer. La faute à une rencontre que les Sochaliens devaient remporter pour s’extirper in extremis de la zone des relégables… en y poussant son adversaire du soir, Évian Thonon Gaillard.

Dans un stade Bonal bouillant comme rarement, chauffé à blanc par les échanges musclés des entraîneurs par presse interposée et une large couverture médiatique, rien ne se passe pourtant comme espéré. Les Hauts-Savoyards scorent deux fois en première période et le FCSM, tétanisé par l’enjeu, encaisse un troisième but en seconde période. Après des mois de galère et un fol espoir, le club sochalien doit se résoudre à descendre en Ligue 2.

Le 17 mai 2014, le FC Sochaux-Montbéliard s'incline 3-0, après une folle remontée en 2e partie de saison. Le club est relégué en Ligue 2... Le début d'un long calvaire.
Le 17 mai 2014, le FC Sochaux-Montbéliard s'incline 3-0, après une folle remontée en 2e partie de saison. Le club est relégué en Ligue 2... Le début d'un long calvaire. | ©FCSM

17 mai 2019 - Succès libérateur dans un Stade Bonal vide

Confié à des dirigeants basques qui ont tout raté au niveau sportif et ont quitté le navire en cours de saison, le FCSM s’est retrouvé livré à lui-même. Avec quelques joueurs appelés en renfort à la trêve (tels Mollo et Sissoko) et Omar Daf aux manettes, les Jaune et Bleu flirtent avec la zone rouge pendant des semaines mais peuvent encore se sauver lors de l’ultime rendez-vous de la saison face à Grenoble Foot 38.

Un nul ou un succès peut être suffisant pour se maintenir… en comptant sur les autres et alors que Bonal a été puni d’un huis clos après des débordements. Le FCSM bat finalement les Grenoblois (3-1) non sans connaitre des frayeurs : Verdon a ouvert la marque mais les visiteurs ont égalisé à la 50e avant des buts signés Bayala et Etoundi.

Le 17 mai 2019, le FC Sochaux affronte Grenoble dans un stade Bonal à huis clos. Une victoire 3-1 qui sauve le club du Doubs en Ligue 2.
Le 17 mai 2019, le FC Sochaux affronte Grenoble dans un stade Bonal à huis clos. Une victoire 3-1 qui sauve le club du Doubs en Ligue 2. | ©FCSM

17 mai 2008 - Quand le PSG tremblait à Bonal pour sauver sa peau en Ligue 1

Dans sa longue histoire, le FCSM a régulièrement disputé des rencontres en clôture du championnat décisives… pour ses adversaires. Cela a été le cas sur la pelouse de l’AC Ajaccio. L’équipe du regretté Rolland Courbis s’était sauvé in extremis en battant les Sochaliens le 28 mai 2005. Mais le cas le plus célèbre est celui du Paris Saint-Germain. Le 17 mai 2008, le club parisien devait gagner à Bonal pour s’éviter tout risque de relégation. Amara Diané avait ouvert le score à la 23e minute, mais le FCSM égalisait logiquement à un quart d’heure de la fin par Guirane N’Daw. Dans une ambiance électrique, Diané s’arracherait finalement pour tromper Teddy Richert, entrant à jamais dans la légende parisienne pré-qatarienne.

Amara Diane, Jeremie Brechetet Rabiu AFOLABI, lors de Sochaux-PSG, le 17 mai 2008.
Amara Diane, Jeremie Brechet et Rabiu AFOLABI, lors de Sochaux-PSG, le 17 mai 2008. | ©FCSM

Nos derniers articles

,
Manutention de la motrice du TGV M, dans l'atelier d'assemblage de l'usine Alstom de Belfort.

Alstom espère améliorer sa marge érodée par ses retards de livraison

Porté par la demande mondiale de rames de train et de métro, Alstom a doublé son résultat net annuel et accru son chiffre d'affaires mais sa marge a reculé à 6,1%, rognée par ses "difficultés d'exécution" qui ont entraîné des retards de livraison.
La boutique de prêt-à-porter pour enfant Sergent Major, à Belfort, est située boulevard Carnot.

Belfort : Sergent Major veut redorer son blason

À Belfort, la franchise Sergent Major se remuscle et ce n’est pas anodin pour cette enseigne encore sous surveillance après deux années de redressement judiciaire. Une nouvelle dynamique est enclenchée depuis le mois de janvier, alors que des carences étaient dénoncées par la clientèle sur l'approvisionnement ou les horaires d'ouverture.
Le panneau d'affichage avec le logo des Finances publiques.

Facture électronique : vos questions, nos réponses

La facturation électronique deviendra en partie obligatoire le 1er septembre 2026. Dates, plateformes, fonctionnement… Le Trois répond aux différentes interrogations, avec l'aide des Finances publiques.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

88 Appartements6 Immeubles57 Maisons8 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC