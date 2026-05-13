Quand le FC Sochaux joue un match décisif lors de la dernière journée

12 mai 1935 - Large succès et premier titre
À l’heure de recevoir l’Olympique de Marseille juste victorieux de la Coupe de France, le FC Sochaux doit s’imposer en clôture de la saison pour décrocher son premier sacre de champion de France. Les hommes de Conrad Ross marquent trois fois dans le premier acte puis Roger Courtois alourdit la note (et s’offre un triplé) en seconde période. Les 12 000 spectateurs que peut accueillir le Stade de la Forge sont aux anges et rejoignent leurs joueurs sur la pelouse au terme de la rencontre pour fêter le titre. À noter que le second titre de champion des Sochaliens, en 1938, sera assuré dès l’avant-dernière journée au terme d’un succès à Lens.
3 juin 1975 - Le miracle du Parc des Princes
Les Sochaliens sont 19e et doivent impérativement s’imposer au Parc des Princes pour espérer un hypothétique maintien lors de cet ultime acte. « Peugeot poursuivra l’aventure professionnelle même si le club venait à évoluer la saison prochaine en D2 », a tenté de rassurer Jacques Thouzery, le nouveau président sochalien.
Face à un Paris Saint-Germain tourné vers une demi-finale de Coupe de France, Francis Piasecki marque à la 25e minute et les Sochaliens gèrent jusqu’au bout leur courte avance avant de se réunir en bord de pelouse et d’apprendre à la radio les défaites combinées du SCO d’Angers et du Stade Rennais. Des résultats synonymes pour eux de 17e place salvatrice arrachée in extremis.
8 mai 1998 - Suspense insoutenable à Martigues
Les Sochaliens doivent s’imposer lors de la 42e et dernière journée de D2 sur le terrain du FC Martigues pour espérer arracher la 3e place validant leur billet pour l’élite. Extrêmement tendus, les hommes de Faruk Hadzibegic encaissent rapidement un but, mais égalisent par Olivier Baudry. Avant l’heure de jeu, Michaël Isabey frappe victorieusement à l’entrée de la surface. Le FCSM se dirige vers la D1… mais concède un penalty dans les arrêts de jeu.
David Ferez voit alors sa tentative stoppée par le gardien sochalien Frédéric Petereyns. Les Francs-Comtois conservent leur victoire et sont en première division, grillant la politesse au LOSC après trois années de purgatoire.
18 mai 2001 - Le titre en bonus
Depuis la 35e journée, le FC Sochaux-Montbéliard est assuré de retrouver l’élite au terme d’une saison maîtrisée. Mais en clôture de la saison, ils peuvent être champions de D2 en battant Nîmes Olympique devant un stade Bonal venu faire la fête. Le suspense est de courte durée…
Malgré l’absence de son buteur en série Santos (21 buts en championnat), le FCSM marque quatre fois en quatorze minutes par Piquionne contre son camp, un doublé de Pierre-Alain Frau et une tête d’Erwan Manac’h ! La réduction du score gardoise en début du second acte ne change rien : les Sochaliens sont champions.
30 mai 2009 - Soulagement à Grenoble
Très mal classée à la trêve, l’équipe sochalienne reprise en main par Francis Gillot réussit une belle phase retour et construit son maintien semaine après semaine. En s’imposant à domicile contre le FC Nantes lors de l’avant-dernière journée, le FC Sochaux-Montbéliard a même son destin entre ses mains et un point au stade des Alpes de Grenoble, pour conclure la saison, suffirait à son bonheur. Face à une équipe démobilisée (et la crainte de coach Bazdarevic et capitaine Flachez de jouer un mauvais tour à leur ancien club), les Sochaliens assurent l’essentiel en s’imposant 1-0 grâce à un but signé Mevlut Erding.
20 mai 2012 - La victoire qui assure contre l'OM
Au sortir d’une saison difficile (qui suit un exercice flamboyant synonyme de qualification européenne) et le remplacement de Mecha Bazdarevic par Éric Hély en cours d’année, les Sochaliens ne sont pas sauvés à l’heure de la dernière journée. Battre l’OM leur donnerait l’assurance de rester en Ligue 1, quel que soit le scénario des autres matches. Mais l’équipe de Didier Deschamps joue le jeu, oppose un beau visage et rien n’est acquis à la pause.
Les Sochaliens se libèrent en deuxième mi-temps et Ryad Boudebouz claque un but d’anthologie pour arracher la victoire… qui n’était pas indispensable au regard des résultats de leurs concurrents directs. Le FC Sochaux-Montbéliard termine même 14e de Ligue 1.
26 mai 2013 - Un travail à finir à Bastia
La saison des Sochaliens, très mal entamée, les a vus s’extirper de la zone rouge durant la deuxième partie de championnat. Les hommes d’Éric Hély peuvent même mathématiquement se sauver dès la 37e journée à Bonal en obtenant un seul point contre Toulouse… mais ils s’inclinent et se compliquent la vie. C’est sur la pelouse de Bastia qu’il faut finir le travail et comme la saison précédente, le FCSM tremble mais se maintient : le SC Bastia domine, Simon Pouplin réussit quelques miracles et les locaux se voient refuser un but. C’est l’ESTAC Troyes qui est relégué.
17 mai 2014 - La « remontada » inachevée
La folle remontée au classement de l’équipe dirigée par Hervé Renard va mal se terminer. La faute à une rencontre que les Sochaliens devaient remporter pour s’extirper in extremis de la zone des relégables… en y poussant son adversaire du soir, Évian Thonon Gaillard.
Dans un stade Bonal bouillant comme rarement, chauffé à blanc par les échanges musclés des entraîneurs par presse interposée et une large couverture médiatique, rien ne se passe pourtant comme espéré. Les Hauts-Savoyards scorent deux fois en première période et le FCSM, tétanisé par l’enjeu, encaisse un troisième but en seconde période. Après des mois de galère et un fol espoir, le club sochalien doit se résoudre à descendre en Ligue 2.
17 mai 2019 - Succès libérateur dans un Stade Bonal vide
Confié à des dirigeants basques qui ont tout raté au niveau sportif et ont quitté le navire en cours de saison, le FCSM s’est retrouvé livré à lui-même. Avec quelques joueurs appelés en renfort à la trêve (tels Mollo et Sissoko) et Omar Daf aux manettes, les Jaune et Bleu flirtent avec la zone rouge pendant des semaines mais peuvent encore se sauver lors de l’ultime rendez-vous de la saison face à Grenoble Foot 38.
Un nul ou un succès peut être suffisant pour se maintenir… en comptant sur les autres et alors que Bonal a été puni d’un huis clos après des débordements. Le FCSM bat finalement les Grenoblois (3-1) non sans connaitre des frayeurs : Verdon a ouvert la marque mais les visiteurs ont égalisé à la 50e avant des buts signés Bayala et Etoundi.
17 mai 2008 - Quand le PSG tremblait à Bonal pour sauver sa peau en Ligue 1
Dans sa longue histoire, le FCSM a régulièrement disputé des rencontres en clôture du championnat décisives… pour ses adversaires. Cela a été le cas sur la pelouse de l’AC Ajaccio. L’équipe du regretté Rolland Courbis s’était sauvé in extremis en battant les Sochaliens le 28 mai 2005. Mais le cas le plus célèbre est celui du Paris Saint-Germain. Le 17 mai 2008, le club parisien devait gagner à Bonal pour s’éviter tout risque de relégation. Amara Diané avait ouvert le score à la 23e minute, mais le FCSM égalisait logiquement à un quart d’heure de la fin par Guirane N’Daw. Dans une ambiance électrique, Diané s’arracherait finalement pour tromper Teddy Richert, entrant à jamais dans la légende parisienne pré-qatarienne.