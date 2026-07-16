« L’esprit vélo » : le nouveau hors-série du Trois

Le 17 juillet, la 13e étape du Tour de France 2026 arrive à Belfort, place de la Résistance. A cette occasion, Le Trois publie son 16e hors-série papier. Un 32 pages qui dresse un panorama (non exhaustif) des différents aspects du vélo dans la région.

Historique d’abord, avec le récit de la carrière tragique de René Pottier, le premier à avoir franchi, dans le cadre du Tour de France, le col du Ballon d’Alsace. C’était en 1905. En 1906, il renouvelait l’exploit et gagnait le Tour de France, mais se donnait la mort quelques mois plus tard.

Aspect économique, ensuite, avec le nouveau démarrage de l’entreprise belfortaine Parco, qui a traversé des difficultés en 2024, mais se relance avec un nouveau cadre et un nouveau process de collage.