« L’esprit vélo » : le nouveau hors-série du Trois

Belfort se met aux couleurs du Tour de France (ici le marché Fréry).
Belfort se met aux couleurs du Tour de France (ici le marché Fréry). | © Le Trois – P.-Y.R.

A l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Belfort le 17 juillet 2026, Le Trois sort un nouveau hors-série intitulé « L’esprit vélo » : un aperçu des initiatives autour du vélo dans la région.

Le 17 juillet, la 13e étape du Tour de France 2026 arrive à Belfort, place de la Résistance. A cette occasion, Le Trois publie son 16e hors-série papier. Un 32 pages qui dresse un panorama (non exhaustif) des différents aspects du vélo dans la région.

Historique d’abord, avec le récit de la carrière tragique de René Pottier, le premier à avoir franchi, dans le cadre du Tour de France, le col du Ballon d’Alsace. C’était en 1905. En 1906, il renouvelait l’exploit et gagnait le Tour de France, mais se donnait la mort quelques mois plus tard.

Aspect économique, ensuite, avec le nouveau démarrage de l’entreprise belfortaine Parco, qui a traversé des difficultés en 2024, mais se relance avec un nouveau cadre et un nouveau process de collage.

Le Maillon solidaire et la CBL

Aspect associatif, encore, avec le Maillon solidaire, qui met la réparation du vélo à la portée de tous, ou avec la Compagnie Belfort Loisirs (CBL) qui organise depuis plus de trente ans le rendez-vous de l’automne des VTtistes : la TransTerritoire.

Bien entendu, il est aussi question de cette arrivée du Tour de France à Belfort : Damien Meslot indique dans un interview comment le Tour de France s’inscrit dans la politique de communication de la ville. Une infographie résume les principales caractéristiques de l’étape Dole-Belfort et de l’édition 2026 du Tour de France.

Un hors-série que vous pouvez acheter en ligne à 3,50 euros, ici : https://letrois.info/kiosque/tour-de-france-a-belfort-lesprit-velo/

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