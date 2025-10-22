Le footgolf s’installe à Belfort

« Le footgolf est un sport de précision se jouant en plein air qui consiste à envoyer, avec des frappes du pied, un ballon de football dans un trou, avec le moins de frappes possible, d’après des règles proches de celles du golf », explique Wikipédia. Un parcours de ce sport émergeant vient d’être inauguré au parc de la Douce, à Belfort, par Marie-Hélène Ivol, vice-présidente du conseil départemental, et Benoit Cordier, président. Ce parcours comprend neuf trous. Sa réalisation a été soutenue par l’agence nationale du sport (ANS) et le conseil départemental du Territoire de Belfort qui a apporté 10 000 euros. Jusqu’à présent, il n’était possible de pratiquer le footgolf qu’au sein de l’Evad’parc de Montenois. Le parcours qui vient d’être créé au parc de la Douce offre la particularité d’être implanté dans un espace public ouvert aux promeneurs. C’est donc aux pratiquants du footgolf de s’adapter à la présence des autres usagers du parc. Des panneaux de sensibilisation ont été installés pour cela, et le verrouillage des bogeys (les trous du parcours) lorsqu’ils ne sont pas utilisés doivent à la fois garantir la sécurité et la bonne cohabitation des différents usagers du parc. Benoit Cordier, président du Belfort -Sochaux – Montbéliard Footgolf-club espère d’ailleurs que cette cohabitation va permettre d’attirer de nouveaux adeptes. Pour toute demande de réservation et accès au parcours, le contacter au 06.75.77.22.19

Le footgolf a été créé en 2009 en Hollande; 17 pays, dont la France, disposent d’une fédération nationale. Son règlement impose une tenue officielle : bermuda, polo avec un col, chaussettes hautes, béret, baskets ou chaussures de football stabilisées, mais les crampons sont interdits.

Pour donner une idée du jeu, voici quelques indications sur ses règles, telles qu’expliquées sur le site de la fédération française de footgolf. Le ballon doit être joué d’un seul mouvement, le contact devant être franc. Le pied ne doit pas accompagner le ballon. Putter la balle avec la semelle est interdit. Il est également interdit de jouer pas tant que le ballon ne s’est pas totalement arrêté : par exemple, il n’est pas autorisé d’arrêter un ballon poussé par le vent. Déplacer la balle ou des obstacles est également interdit.