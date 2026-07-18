Haut-Rhin : le col du Haag, la nouvelle attraction du Tour de France

Le col du Haag, depuis le sommet du Grand Ballon.
Le col du Haag, depuis le sommet du Grand Ballon. | ©CC BY-SA 4.0 – Espirat

La 14e étape du Tour de France, samedi entre Mulhouse et Le Markstein-Fellering, propose une ascension inédite, le col du Haag, un chemin forestier aménagé en voie cyclable, qui promet de faire de sacrés dégâts dans le final de cette journée dans les Vosges.

(AFP)

C’est une vraie étape de montagne, compacte (155 km pour 3 800 m de dénivelé), qui attend les coureurs avec quatre cols à escalader, dont trois de première catégorie. « On monte d’abord le Grand Ballon (21,5 km à 4,8%) pour passer une première fois sur la ligne d’arrivée au bout de 45 kilomètres, avant de refaire une boucle de 110 km. On enchaîne le col du Page (9,8 km à 4,7%) et le Ballon d’Alsace (8,9 km à 6,9%, déjà emprunté vendredi). Mais la vraie difficulté, c’est le col du Haag », expose Thierry Gouvenou, l’architecte du parcours, auprès de l’AFP.

Grande nouveauté de cette 113e édition, la montée est un ancien chemin forestier défoncé qui vient d’être bitumé et dont les six derniers kilomètres ont été transformés en voie verte interdite au trafic motorisé. L’ascension, classée en première catégorie, ressemble, en moins long et moins dur, au col de la Loze dans les Alpes avec des ruptures de pente impressionnantes qui la rendent beaucoup plus difficile que ne l’indiquent les chiffres: 11,2 km à 7,3 % de moyenne.

L'étape du col du Haag "réservé aux leaders"

« C’est très irrégulier. Il y a trois parties où il y a des pentes très dures. La première partie, déjà, au bout de deux kilomètres. Après il y a un peu de plat et on repasse sur une partie raide, un peu moins dure. Et le dernier kilomètre est extrêmement raide. On arrive facilement à 12-13% par moments. La dernière rampe est un vrai tremplin pour faire des écarts », détaille Thierry Gouvenou. Au sommet, il restera cinq kilomètres plats pour aller jusqu’à la ligne d’arrivée tracée à 1 192 m d’altitude.

« Cette étape est, à mon avis, réservée aux leaders », estime le traceur du Tour. Et tous les regards convergent déjà vers Tadej Pogacar qui pourrait assommer un peu plus la course dans ce nouveau col qu’il a repéré en compagnie de son coéquipier mexicain Isaac Del Toro et qui devrait lui aller comme un gant.

Départ de Mulhouse à 13h10 (réel à 13h30), arrivée au Markstein – Fellering à 17h38 (horaire calculé sur une moyenne de 38 km/h).

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