Haut-Rhin : le col du Haag, la nouvelle attraction du Tour de France

« Cette étape est, à mon avis, réservée aux leaders », estime le traceur du Tour. Et tous les regards convergent déjà vers Tadej Pogacar qui pourrait assommer un peu plus la course dans ce nouveau col qu’il a repéré en compagnie de son coéquipier mexicain Isaac Del Toro et qui devrait lui aller comme un gant.

Départ de Mulhouse à 13h10 (réel à 13h30), arrivée au Markstein – Fellering à 17h38 (horaire calculé sur une moyenne de 38 km/h).