FC Sochaux : la campagne de réabonnement démarrera le 22 juin

Le lancement de la campagne par internet de réabonnement du FC Sochaux-Montbéliard, fraichement promu en L2, va démarrer le lundi 22 juin. Une date plus tardive que les autres saisons en raison de la refonte du site internet, qui pourra notamment absorber un plus grand nombre de connexions, mais aussi gérer une file d’attente pour les demandes d’abonnement. De quoi, espère le club, faciliter la vie des supporters.

Ceux qui ont un compte sur le site du FCSM seront cependant invités durant cette semaine du 15 au 19 juin, à vérifier que le transfert du compte s’est bien déroulé entre l’ancien et le nouveau compte, pour être sûrs d’engager leur réabonnement à partir du lundi 22 juin. En cas de soucis, un renfort SAV a été prévu par téléphone à la boutique du FCSM. Les places des anciens abonnés seront garanties jusqu’au 20 juillet. Au-delà, elles pourront être proposées à de nouveaux abonnés.

La campagne sur internet pour les nouveaux abonnements démarrera le 2 juillet.

Les permanences au stade pour les anciens abonnés démarreront le 1er juillet. Les nouveaux abonnés devront attendre le 8 juillet pour accéder à cette permanence.

Nouveauté cette année pour les permanences : l’ouverture le samedi, de 11 h à 16 h. La permanence en semaine sera ouverte les mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

La campagne d’abonnements s’achèvera le 2 août, soit huit jours avant le premier match à domicile, contre Saint-Etienne.