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FC Sochaux : la campagne de réabonnement démarrera le 22 juin

Les supporters du FCSM ont envahi le terrain du stade Bonal lors du dernier match de la saison 2025-2026.
L'enthousiasme provoqué par la montée en L2 devrait se répercuter sur les abonnements de la saison 2026-2027. | ©Le Trois - Jade Belleville

La campagne de réabonnement en ligne du FC Sochaux-Montbéliard démarrera le lundi 22 juin 2026. Pour les nouveaux abonnés, il faudra attendre le 2 juillet.

(AFP)

Le lancement de la campagne par internet de réabonnement du FC Sochaux-Montbéliard, fraichement promu en L2, va démarrer le lundi 22 juin. Une date plus tardive que les autres saisons en raison de la refonte du site internet, qui pourra notamment absorber un plus grand nombre de connexions, mais aussi gérer une file d’attente pour les demandes d’abonnement. De quoi, espère le club, faciliter la vie des supporters.

Ceux qui ont un compte sur le site du FCSM seront cependant invités durant cette semaine du 15 au 19 juin, à vérifier que le transfert du compte s’est bien déroulé entre l’ancien et le nouveau compte, pour être sûrs d’engager leur réabonnement à partir du lundi 22 juin. En cas de soucis, un renfort SAV a été prévu par téléphone à la boutique du FCSM. Les places des anciens abonnés seront garanties jusqu’au 20 juillet. Au-delà, elles pourront être proposées à de nouveaux abonnés.
La campagne sur internet pour les nouveaux abonnements démarrera le 2 juillet.

Les permanences au stade pour les anciens abonnés démarreront le 1er juillet. Les nouveaux abonnés devront attendre le 8 juillet pour accéder à cette permanence.

Nouveauté cette année pour les permanences : l’ouverture le samedi, de 11 h à 16 h. La permanence en semaine sera ouverte les mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.

La campagne d’abonnements s’achèvera le 2 août, soit huit jours avant le premier match à domicile, contre Saint-Etienne.

Objectif 7500 abonnés

Le FC Sochaux annonce une relative stabilité des tarifs. « On ne voulait pas augmenter et rester accessibles aux enfants, explique Clément Calvez, président du FCSM. Et on ne voulait pas casser la dynamique populaire. » Un tarif « Essentiel » est créé, qui permet de rester sous les 100 euros, mais sans les avantages liés aux deux autres gammes de tarifs (par exemple les réductions à la boutique, les mails dédiés).

Les abonnements moins de 12 ans sont à 48 euros, les moins de 18 ans à 58 euros. « On veut que les gens viennent en famille », insiste Clément Calvez.

L’objectif est d’atteindre 7500 abonnés grand public pour ce retour el L2, avec une moyenne de 14 500 spectateurs par match.

Nouveau maillot présenté le 17 juillet

Au chapitre des nouveautés, le club annonce une appli qui permettra non seulement d’accéder à son abonnement, mais de bénéficier de points fidélité, par exemple pour ceux qui arrivent tôt au stade Bonal, pour ceux qui passent en boutique, etc. Les modalités précises de ce programme de fidélité et les lots à gagner seront dévoilés ultérieurement.

Un module de revente de places sera aussi mis à disposition via l’appli pour les matches à guichets fermés ou proches d’être à guichets fermés. Une façon de sécuriser les abonnés, mais aussi d’éviter le marché noir.
Le stade sera ouvert une heure trente avant les matches, qui auront lieu cette année à 20 h.

Quant à la présentation du nouveau maillot, elle est programmée le 17 juillet à Belfort, en marge du Tour de France.

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