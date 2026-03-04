,

FC Sochaux et Peugeot : plus qu’une histoire de sponsoring

En 2013/2014, après la relégation et avant la vente par PSA, Peugeot figure sur les tenues. Il faudra attendre 11 ans pour cela se reproduise...
En 2013/2014, après la relégation et avant la vente par PSA, Peugeot figure sur les tenues. Il faudra attendre 11 ans pour cela se reproduise. | © FCSM
Analyse

Le retour de Peugeot sur les maillots du FC Sochaux-Montbéliard est un événement à apprécier à sa juste valeur, qu'elle soit économique ou symbolique. Mais jusqu'en 2014, les liens entre la marque automobile et "son" club de football ont été beaucoup plus qu'un partenariat.

Fabien Dorier

Le FC Sochaux-Montbéliard n’existerait pas sans Peugeot, la marque automobile à l’origine de sa naissance. D’abord par une émanation du service carrosserie, puis très rapidement avec la volonté affichée de Jean-Pierre Peugeot d’utiliser le football comme un vecteur de communication interne, pour rendre fiers ses employés, et en externe pour faire la publicité de sa marque automobile.

A cette époque, la fin des années 1920, l’automobile n’était pas un bien de consommation comme on le connaît aujourd’hui, mais un objet encore prestigieux… Et le football n’était pas le sport numéro un. Par son aspect « british » et « outsider », il collait bien au monde de l’automobile.

Un investissement de Peugeot en fonction des priorités du FC Sochaux

La marque Peugeot n’a pas cessé depuis lors de soutenir le club, d’abord avec des moyens importants… même si dans les années 1930, un joueur international n’était pas plus payé qu’un contremaitre. Le FC Sochaux-Montbéliard recrute les meilleurs éléments français, d’Europe de l’est, voire d’Amérique du sud. Après la Seconde Guerre mondiale, qui a laissé l’entreprise exsangue, l’entreprise met en place une stratégie de détection de jeunes talents dans tout l’Hexagone.

L’implication de la marque, si elle est moins importante financièrement, se fait par l’entremise de ses concessionnaires. Ils repèrent les meilleurs talents partout en France, en raison de leur position privilégiée (puisque sollicités par les clubs locaux pour les soutenir), puis proposent aux apprentis footballeurs d’apprendre à mi-temps un métier à l’usine.

La volonté de briller sur la scène européenne du FC Sochaux

Dans les années 1970, durant des Trente Glorieuses florissantes pour les Automobiles Peugeot, ces dernières décident de consacrer des moyens pour que le club joue la Coupe d’Europe. Au recrutement de joueurs confirmés à des tarifs qui auraient pu faire tache, la marque préfère investir dans la formation (lire notre revue) et la venue d’un directeur sportif à la main de fer: René Hauss.

Le résultat est conforme aux ambitions : le FC Sochaux-Montbéliard s’impose comme un des meilleurs clubs formateurs français et atteindra une demi-finale de Coupe d’Europe, en portant haut les couleurs de Peugeot.

La suite est connue : un engagement aux côtés des collectivités à la fin des années 1990 pour lancer la rénovation du stade Bonal et le déménagement du centre de formation dans un château de la famille… Peugeot. Et puis, le particulièrement discuté et discutable désengagement de 2014, avec la vendre le club à l’entreprise TechPro.

Nos derniers articles

,
En 1969/1970, lors de certains matchs, le nom de la marque Michelin apparaît sur les maillots, avec un damier qui rappelle celui des cyclistes de l'équipe Peugeot.

FC Sochaux : Peugeot sur le maillot, une évidence pas si évidente

Dans la longue histoire du FC Sochaux-Montbéliard, la marque Peugeot n'a pas toujours été présente sur les maillots et tenues des joueurs. Question de règlement, de choix et de partage avec d'autres partenaires.
,
En 2009, Peugeot est parfois présent sur la maillot du FC Sochaux-Montbéliard.

Peugeot redevient partenaire du FC Sochaux-Montbéliard

La marque automobile Peugeot va redevenir partenaire du FC Sochaux-Montbéliard. Le retour sera formalisé le 11 mars. Peugeot a fondé le club de foot en 1928. Il l’avait vendu aux Chinois de Ledus en 2015.
