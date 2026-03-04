FC Sochaux et Peugeot : plus qu’une histoire de sponsoring

Le FC Sochaux-Montbéliard n’existerait pas sans Peugeot, la marque automobile à l’origine de sa naissance. D’abord par une émanation du service carrosserie, puis très rapidement avec la volonté affichée de Jean-Pierre Peugeot d’utiliser le football comme un vecteur de communication interne, pour rendre fiers ses employés, et en externe pour faire la publicité de sa marque automobile.

A cette époque, la fin des années 1920, l’automobile n’était pas un bien de consommation comme on le connaît aujourd’hui, mais un objet encore prestigieux… Et le football n’était pas le sport numéro un. Par son aspect « british » et « outsider », il collait bien au monde de l’automobile.