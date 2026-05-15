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[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux contre Le Puy

Les supporters de la Tribune Nord Sochaux, au stade Bonal, lors du match contre Orléans, en août 2025. | ©FCSM – Christian Lemontey
Le stade Bonal sera, une nouvelle fois, plein, pour soutenir le FC Sochaux-Montbéliard et fêter la montée qui tend les bras. | ©FCSM
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Dernière journée de championnat à suspense pour le FC Sochaux-Montbéliard. Les Jaune et Bleu reçoivent à Bonal, ce vendredi 15 mai à 19 h 30, Le Puy Foot Auvergne. Ils peuvent valider leur ticket pour la Ligue 2.

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Le public est nombreux pour le dernier match de la saison au stade Bonal, ce 15 mai 2026.

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Le FC Sochaux-Montbéliard reçoit Le Puy Foot Auvergne, ce vendredi 15 mai. Une soirée qui doit permettre de composter un billet pour la Ligue 2 pour les Jaune et Bleu. Ambiance, coulisses, réactions, festivités. Suivez avec Le Trois toute la soirée.
Le conseil communautaire du Pays de Montbéliard Agglomération.

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Alors que Pierre-Aimé Girardot, président de Pays de Montbéliard Agglomération, souhaitait ramener de la sérénité au conseil, la réunion a pris un tout autre tournant.
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Logo de Peugeot, lors de la présentation en septembre 2023, de la Peugeot e-3008. | ©Le Trois – Éva Chibane

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