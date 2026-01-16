,

[EN DIRECT] Suivez le match du FC Sochaux contre Châteauroux

Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025.
Le FC Sochaux-Montbéliard contre l'US Orléans, en août 2025. | ©FCSM
DIRECT

Le FC Sochaux-Montbéliard accueille au stade Bonal, ce vendredi 16 janvier, La Bérichonne Châteauroux, dans le cadre de la 17e journée du championnat de National. Elle clôture la phase aller.

La neige est de retour sur le massif du Ballon d'Alsace. | archives © Le Trois P.-Y.R.

Ski : le Ballon d’Alsace et La Planche-des-Belles-Filles ouverts ce week-end

Les pistes de ski alpin et de ski de fond des stations de ski du Ballon d’Alsace et de La Planche-des-Belles-Filles seront ouvertes ce week-end des 17 et 18 janvier.
Une vue d'architecte du futur quartier de la Gare à Audincourt.

Audincourt : les premiers bâtiments du quartier de la Gare espérés pour fin 2027

La première pierre du nouveau quartier de la Gare, à Audincourt, a été posée ce vendredi 16 janvier. 114 logements doivent être construits sur cette ancienne friche de la SNCF. Les premiers sont attendus pour fin 2027.
L’établissement français du sang encourage le don de plasma

10e anniversaire pour la collecte de sang au FC Sochaux

Depuis 2016, une collecte de sang est organisée chaque année au FCSM. La prochaine aura lieu le mercredi 21 janvier.

