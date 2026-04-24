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Revivez la victoire du FC Sochaux contre Bourg-Péronnas

Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard, contre l'US Orléans, en août 2025.
Kapit Djoco va-t-il retrouver le chemin des filets contre Bourg-en-Bresse, ce 24 avril ? | ©FCSM
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Le FC Sochaux-Montbéliard a battu le Football-Bourg-en-Bresse-Péronnas ce vendredi 24 mars (2-1), dans le cadre de la 31e journée de National. La ligue 2 est toute proche !

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Kapit Djoco, attaquant du FC Sochaux-Montbéliard.

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