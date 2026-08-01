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Cyclisme : 4 infos à retenir sur le 7e Tour PMA du CC Étupes

Coureur du CC Étupes, sur la ligne d'arrivée.
Le CC Étupes organise le 7e tour PMA ce dimanche 2 août. | ©CC Étupes

La 7e édition du Tour PMA se tient ce dimanche 2 août, sous la forme d’un criterium. L’édition est organisée dans les rues de Seloncourt. Ce qu’il faut retenir.

Seloncourt

Chaque année, le Tour PMA change de ville de l’agglomération pour se tenir. Après Étupes et Exincourt, c’est donc à Seloncourt d’accueillir l’édition 2026 organisée par le CC Étupes. L’épreuve cycliste se déroule sous la forme d’un criterium, course cycliste qui se déploie souvent en centre-ville, sur un circuit fermé.

30 tours

Le criterium se déroule sur un circuit de 1,8 km, dans le centre-ville de Seloncourt ; les coureurs empruntent principalement la rue du Général-Leclerc, la rue des Acacias. Les professionnels, avec un départ à 19 h, dimanche, feront le circuit 30 fois, soit une course de 54 kilomètres.

7 courses

Le criterium débute à 15 h, avec la course des U9 (moins de 9 ans). Il y a aussi une épreuve U11, U13, U15, U17 et U19 avant de laisser place aux cyclistes professionnels, dont certains viennent de terminer le Tour de France.

6 maillots

Le CC Étupes, qui organise le criterium, va remettre six tuniques aux participants : le maillot jaune du classement général au temps ; le maillot à pois du classement montagne ; le maillot vert du classement des points chauds ; le maillot blanc du classement des coureurs nés après 2002 ; le maillot Robert-Orioli du meilleur kilomètre ; et le maillot rose du classement de la combativité.

  • Dimanche 2 août, Entrée gratuite. Nombreuses animations. Première course à 15 h. Épreuve professionnelle à 19 h, avec présentation des coureurs à 17 h 40.

Parcours du 7e Tour PMA du CC Étupes, à Seloncourt, le 2 août 2026.

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