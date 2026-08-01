Cyclisme : 4 infos à retenir sur le 7e Tour PMA du CC Étupes

Seloncourt
Chaque année, le Tour PMA change de ville de l’agglomération pour se tenir. Après Étupes et Exincourt, c’est donc à Seloncourt d’accueillir l’édition 2026 organisée par le CC Étupes. L’épreuve cycliste se déroule sous la forme d’un criterium, course cycliste qui se déploie souvent en centre-ville, sur un circuit fermé.
30 tours
Le criterium se déroule sur un circuit de 1,8 km, dans le centre-ville de Seloncourt ; les coureurs empruntent principalement la rue du Général-Leclerc, la rue des Acacias. Les professionnels, avec un départ à 19 h, dimanche, feront le circuit 30 fois, soit une course de 54 kilomètres.
7 courses
Le criterium débute à 15 h, avec la course des U9 (moins de 9 ans). Il y a aussi une épreuve U11, U13, U15, U17 et U19 avant de laisser place aux cyclistes professionnels, dont certains viennent de terminer le Tour de France.
6 maillots
Le CC Étupes, qui organise le criterium, va remettre six tuniques aux participants : le maillot jaune du classement général au temps ; le maillot à pois du classement montagne ; le maillot vert du classement des points chauds ; le maillot blanc du classement des coureurs nés après 2002 ; le maillot Robert-Orioli du meilleur kilomètre ; et le maillot rose du classement de la combativité.
Dimanche 2 août, Entrée gratuite. Nombreuses animations. Première course à 15 h. Épreuve professionnelle à 19 h, avec présentation des coureurs à 17 h 40.