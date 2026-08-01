Cyclisme : 4 infos à retenir sur le 7e Tour PMA du CC Étupes

Le CC Étupes, qui organise le criterium, va remettre six tuniques aux participants : le maillot jaune du classement général au temps ; le maillot à pois du classement montagne ; le maillot vert du classement des points chauds ; le maillot blanc du classement des coureurs nés après 2002 ; le maillot Robert-Orioli du meilleur kilomètre ; et le maillot rose du classement de la combativité.