Biathlon : Lou Jeanmonnot à l’épreuve du doute dans la dernière ligne droite

Arthur CONNAN – AFP
Avant les JO 2026, la Jurassienne de 27 ans marquait en moyenne 61 points par course de Coupe du monde. La machine s’est grippée à Kontiolahti, en Finlande, avec deux trous d’air (35e de l’individuel, 16e de la mass start) et 15,5 points récupérés par course.
« Je suis trop sur la défensive », a reconnu Jeanmonnot avant de quitter les pistes finlandaises. « Il faut que j’arrête de compter les courses en me disant que je n’ai plus qu’à tenir tant de courses. Il faut que j’aille les chercher comme des courses normales. »
À cinq courses de la fin de saison, Jeanmonnot compte 176 points d’avance sur Minkkinen, suivie par les Suédoises Anna Magnusson (-184 pts), Elvira Oeberg (-208 pts) et Hanna Oeberg (-230 pts).
La situation n’inquiète pas pour l’instant son entraîneur Cyril Burdet. « Les ressources sont bonnes mais simplement il y a des petits freins quelque part qui l’empêchent de s’exprimer. Tous les paramètres objectifs sont bons. Il s’agit juste de lâcher un peu prise », a-t-il assuré.
Perrot presque en cristal
Au général, le Savoyard de 24 ans compte 202 points d’avance sur l’Italien Tommaso Giacomel (999 contre 797), qui ne devrait pas revenir d’ici la fin de saison après avoir subi une intervention cardiaque.
Le programme de la 8e étape de Coupe du monde à Otepaa (Estonie)
. Jeudi
(15h15) Sprint hommes 10 km
. Vendredi
(15h15) Sprint femmes 7,5 km
. Samedi
(13h30) Poursuite hommes 12,5 km
(16h00) Poursuite femmes 10 km
. Dimanche
(12h35) Relais mixte simple
(14h40) Relais mixte