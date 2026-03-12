Biathlon : Lou Jeanmonnot à l’épreuve du doute dans la dernière ligne droite

La championne de biathlon Lou Jeanmonnot, en originaire de Pontarlier, dans le Doubs, en 2023.
La championne de biathlon Lou Jeanmonnot, en originaire de Pontarlier, dans le Doubs, en 2023. | © CC BY-SA 4.0 – Pavel Hrdlička

La biathlète Lou Jeanmonnot marque le pas depuis son retour des Jeux olympiques, avec pourtant un matelas confortable seule en tête du classement général, et aura à coeur de rectifier le tir à Otepaa en Estonie.

Avant les JO 2026, la Jurassienne de 27 ans marquait en moyenne 61 points par course de Coupe du monde. La machine s’est grippée à Kontiolahti, en Finlande, avec deux trous d’air (35e de l’individuel, 16e de la mass start) et 15,5 points récupérés par course.

Impériale au tir depuis le début de saison, la native de Pontarlier (Doubs) s’est mise à douter derrière la carabine depuis l’Italie, où la pression de réaliser la « course parfaite » continue de la suivre, malgré quatre médailles (l’or en relais mixte et féminin, l’argent de l’individuel et le bronze du sprint).

« Je suis trop sur la défensive », a reconnu Jeanmonnot avant de quitter les pistes finlandaises. « Il faut que j’arrête de compter les courses en me disant que je n’ai plus qu’à tenir tant de courses. Il faut que j’aille les chercher comme des courses normales. »

Ses contre-performances ne lui ont pas encore coûté trop cher dans la lutte pour le gros globe de cristal, puisque la Finlandaise Suvi Minkkinen, 2e, n’a pas brillé outre-mesure devant son public (18e de l’individuel et 9e de la mass start), et que les biathlètes victorieuses – Elvira Oeberg et Julia Simon – avaient beaucoup de retard au général.

À cinq courses de la fin de saison, Jeanmonnot compte 176 points d’avance sur Minkkinen, suivie par les Suédoises Anna Magnusson (-184 pts), Elvira Oeberg (-208 pts) et Hanna Oeberg (-230 pts).

La situation n’inquiète pas pour l’instant son entraîneur Cyril Burdet. « Les ressources sont bonnes mais simplement il y a des petits freins quelque part qui l’empêchent de s’exprimer. Tous les paramètres objectifs sont bons. Il s’agit juste de lâcher un peu prise », a-t-il assuré.

Un sprint et une poursuite sont programmés à Otepaa, spécialités dans lesquelles Lou Jeanmonnot dispose de belles références cet hiver – trois victoires cette saison dont un sprint à Hochfilzen et deux poursuites au Grand-Bornand (Haute-Savoie) et Ruhpolding (Allemagne).

Perrot presque en cristal

Dans la compétition masculine, Eric Perrot a marqué les esprits en Finlande avec une victoire dans l’individuel et une 2e place dans la mass start. Il est déjà assuré de décrocher les deux globes de ces spécialités et est en lice pour réaliser le Grand chelem avec tous les trophées disponibles (petits et gros globes).

Au général, le Savoyard de 24 ans compte 202 points d’avance sur l’Italien Tommaso Giacomel (999 contre 797), qui ne devrait pas revenir d’ici la fin de saison après avoir subi une intervention cardiaque.

Derrière, il dispose de trois victoires d’avance (une 1ere place rapporte 90 pts, NDLR) sur le Suédois Sebastian Samuelsson (- 276 pts) et le Norvégien Johan-Olav Botn (- 296 pts) et pourrait déjà décrocher le gros globe en Estonie puisque 270 points seront distribués lors de la dernière étape à Oslo.

Le programme de la 8e étape de Coupe du monde à Otepaa (Estonie)

. Jeudi

(15h15) Sprint hommes 10 km

. Vendredi

(15h15) Sprint femmes 7,5 km

. Samedi

(13h30) Poursuite hommes 12,5 km

(16h00) Poursuite femmes 10 km

. Dimanche

(12h35) Relais mixte simple

(14h40) Relais mixte

