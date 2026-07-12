Belfort : une fan zone à l’Arsenal pour la demi-finale de la coupe du monde

Un écran géant, diffusant du football, dans un stade.
Un écran géant est installé au parking de l'Arsenal, à Belfort, pour la demi-finale de coupe du Monde, le 14 juillet. | ©CC BY-SA 4.0
En bref

La Ville de Belfort met en place une fan zone, au parking de l’Arsenal, mardi 14 juillet, pour suivre la demi-finale de l’équipe de France, à la coupe du monde de football, organisée actuellement aux États-Unis.

Une fan zone est installées sur le parking de l’Arsenal, à Belfort, ce mardi 14 juillet, à 21 h, pour la demi-finale de la coupe du monde de football, à laquelle participe l’équipe de France. « Fête nationale et demi-finale de Coupe du Monde : le 14 juillet 2024 s’annonce comme une soirée exceptionnelle pour Belfort et ses habitants », promet la municipalité, qui organise. Les organisateurs invitent à venir en avance pour faciliter les contrôles.

Le site pourra accueillir 15 000 personnes. Un écran géant de 8 mètres par 4 sera installé au pied du Lion. Il sera possible d’y entrer par la rue Sarrail, la place de la Révolution-française et la rue Hubert-Metzger. « Le site est accessible aux personnes à mobilité́ réduite (PMR), avec une zone dédiée. Les personnes concernées sont invitées à privilégier l’entrée Rue Sarrail », indique la mairie.

Une demi-finale un 14-Juillet !

34 agents de sécurité privée seront mobilisés aux entrées « avec palpation et fouille systématiques ». La police nationale et municipale sera là, ainsi que la Croix-Rouge, la et la Protection civile. « Le 14 juillet est le symbole de notre fierté́ nationale. Cette année, il prend une résonance particulière avec la présence de nos Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde », commente Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort.

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