Belfort : une fan zone à l’Arsenal pour la demi-finale de la coupe du monde

Une fan zone est installées sur le parking de l’Arsenal, à Belfort, ce mardi 14 juillet, à 21 h, pour la demi-finale de la coupe du monde de football, à laquelle participe l’équipe de France. « Fête nationale et demi-finale de Coupe du Monde : le 14 juillet 2024 s’annonce comme une soirée exceptionnelle pour Belfort et ses habitants », promet la municipalité, qui organise. Les organisateurs invitent à venir en avance pour faciliter les contrôles.

Le site pourra accueillir 15 000 personnes. Un écran géant de 8 mètres par 4 sera installé au pied du Lion. Il sera possible d’y entrer par la rue Sarrail, la place de la Révolution-française et la rue Hubert-Metzger. « Le site est accessible aux personnes à mobilité́ réduite (PMR), avec une zone dédiée. Les personnes concernées sont invitées à privilégier l’entrée Rue Sarrail », indique la mairie.