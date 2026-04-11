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Belfort lance le compte-à-rebours pour le Tour de France

Le tour de France est passé en 2022 pour la 6e fois à La Planche des Belles Filles en 10 ans (©TQ)
Le compte à rebours pour l'accueil du Tour de France sera lancé le 18 avril. | © Le Trois – TQ
En bref

Des animations sont organisées le samedi 18 avril , 90 jours avant l’étape belfortaine du Tour de France.

À 90 jours (90, en clin d’œil au numéro du département du Territoire de Belfort) de l’arrivée du Tour de France à Belfort, la Ville de Belfort lance, le samedi 18 avril 2026, les festivités avec une journée spéciale autour du vélo.

A J-90 à 11 h, la Ville de Belfort démarrera officiellement le décompte, avec un compteur matérialisé sur le rond-point de l’Espérance (Atria), lieu de passage des coureurs le 17 juillet pour la 13e étape du Tour de France.

Un village du vélo s’installera en cœur de ville, place Corbis et place de l’Odéon, avec des animations proposées par le service des sports consacrées au vélo, au sport et à l’environnement.

  • parcours vélo et animations pour les enfants
  • balades à vélo dans Belfort et sortie VTT (sur inscription à 14 h et à 16 h)
  • vélo smoothie, vélo énergie et ateliers autour de l’environnement
  • bourse aux vélos et atelier d’auto-réparation
  • photomaton et maquillage spécial Tour de France
  • vélos rigolos et vélodrome pour toute la famille

Trois shows de BMX viendront rythmer l’événement à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.

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