Belfort lance le compte-à-rebours pour le Tour de France

À 90 jours (90, en clin d’œil au numéro du département du Territoire de Belfort) de l’arrivée du Tour de France à Belfort, la Ville de Belfort lance, le samedi 18 avril 2026, les festivités avec une journée spéciale autour du vélo.

A J-90 à 11 h, la Ville de Belfort démarrera officiellement le décompte, avec un compteur matérialisé sur le rond-point de l’Espérance (Atria), lieu de passage des coureurs le 17 juillet pour la 13e étape du Tour de France.

Un village du vélo s’installera en cœur de ville, place Corbis et place de l’Odéon, avec des animations proposées par le service des sports consacrées au vélo, au sport et à l’environnement.

parcours vélo et animations pour les enfants

balades à vélo dans Belfort et sortie VTT (sur inscription à 14 h et à 16 h)

vélo smoothie, vélo énergie et ateliers autour de l’environnement

bourse aux vélos et atelier d’auto-réparation

photomaton et maquillage spécial Tour de France

vélos rigolos et vélodrome pour toute la famille

Trois shows de BMX viendront rythmer l’événement à 11 h 30, 14 h 30 et 16 h.