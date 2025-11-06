PUB

Avec l’Open du Lion, le tennis belfortain s’ouvre au monde professionnel

Anthony Pelletier, directeur du l'Open du Lion, tournoi de tennis organisé par l'ASM Belfort.
Le tournoi de tennis de l’Open du Lion se termine ce dimanche, avec la venue du champion français Benoit Paire. Depuis plusieurs années, le tournoi se consolide et devient un lieu de rencontre du tissu économique local. Interview d'Anthony Pelletier, directeur du tournoi.

Vous êtes le directeur de l’Open du Lion, le tournoi de tennis de la ASM Belfort Tennis. Est-ce que vous pourriez présenter ce tournoi déjà ?

L’Open du Lion est un tournoi (du 18 octobre au 9 novembre) qui commence par des amateurs. Plus le tournoi évolue, plus le nombre de joueurs professionnels qui rentrent en lice augmentent. Lors de la dernière semaine, on a des joueurs numérotés français : ça va de la 28e à la 50e place nationale.

L’Open du Lion fait partie du circuit national des tournois.

Il fait partie du CNGT, le circuit national des grands tournois, catégorie hommes et femmes. Ensuite, on trouve les tournois ITF (international tennis federation, NDLR), les Challengers. Nous sommes dans le début des circuits professionnels.

Combien de joueurs ont participé à cette édition 2025 ?

Cette année, il y avait 440 participants, hommes et femmes confondues.

Vous faites venir chaque année un ancien joueur professionnel. Il y a eu Fabrice Santoro l’année dernière, Michael Llodra, auparavant. Cette année, c’est Benoît Paire.

Il va y avoir plusieurs animations. Samedi, il propose une séance de dédicaces, puis un match d’exhibition, en double mixte. Les trois tribunes devraient être pleines, comme les autres années.

Il y a aussi un Clinic, dimanche matin…

Le Clinic, c’est de faire jouer les jeunes de la région. Pendant deux heures, les jeunes vont pouvoir jouer et échanger des balles avec Benoît Paire. C’est un moment d’échange, de partage.  Il y a aussi la possibilité de vivre un moment unique avec une personne qu’on peut voir à la télé.

Ces dernières années, le tournoi a beaucoup travaillé le recrutement de partenaires et vous organisez maintenant des soirées réseaux autour de cet événement. Qu’est-ce que vous recherchez ?

On veut remercier nos partenaires qui croient en nous et qui sont fidèles depuis plusieurs années. On leur donne la possibilité d’échanger avec d’autres partenaires locaux. On propose un moment privilégié, deux soirées, mercredi et samedi ; l’accès est uniquement réservé aux partenaires.

Quel est le budget du tournoi ?

Il est d’environ 80 000 euros, en dépenses. Nous sommes aidés par les partenaires privés, mais aussi publics, comme la Ville et le Département.

