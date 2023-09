Vesoul : un trafic de codes de la route d’envergure nationale démantelé

L’enquête a déterminé qu’un centre d’examen de l’enseigne Dekra situé dans le Val-de-marne (94) validait tous ces codes de la route, soit quelque 1 400 codes de la route au plan national. Le gérant et unique salarié a été interpellé et placé en garde à vue mercredi et a reconnu les faits qui lui sont reprochés.