« Riverstone », un film sri-lankais évoquant une exécution extrajudiciaire, a obtenu mardi le Cyclo d’or lors de la 32e édition du Festival international des cinémas d’Asie (Fica) à Vesoul. Le long-métrage de Lalith Rathnayake avait déjà raflé deux récompenses en juin dernier au Festival du film de Shanghai. Il a été primé parmi neuf films de fiction en compétition.

L’œuvre, un « road trip » dans la montagne sri-lankaise, est « profondément bouleversante », de l’avis de Jean-Marc Thérouanne, l’un des organisateurs du Fica. Dans un pays où la peine de mort est abolie de facto depuis un demi-siècle, des policiers accompagnent vers son village un condamné à mort qui sait que le but du voyage est de procéder à son exécution extra-judiciaire, camouflée en accident.

Le jury, présidé par le documentariste chinois Wang Bing, a salué un récit « concis et percutant, révélant la grave crise que le pouvoir politique en Asie fait peser sur la survie des gens ordinaires. Il reflète la situation actuelle du continent ».