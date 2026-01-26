Vesoul : plus de 100 films venus de 24 pays au Festival des cinémas d’Asie

Exécution au Sri Lanka, oppression des femmes au Kirghizstan, suicide en Corée… le festival des cinémas d’Asie s’ouvre demain, mardi 25 janvier, à Vesoul, avec une compétition dominée par les affres du monde contemporain. Près d’une centaine de films originaires de 24 pays, de la Méditerranée à la mer du Japon, avec quelque 30 000 spectateurs attendus pour une semaine d’orgie cinématographique dans la capitale de la Haute-Saône : depuis sa première édition en 1995, le Festival international des cinémas d’Asie (Fica) s’est fait un nom loin de ses frontières communales. « C’est incroyable comment on a réussi à mettre Vesoul sur la carte mondiale du cinéma », s’enthousiasme Jean-Marc Thérouanne, qui, avec son épouse, Martine, tient à bout de bras la manifestation. Elle a attiré 800 000 spectateurs en plus de trente ans. Témoin de la notoriété de l’événement: le jury de l’édition 2026 est présidée par le Chinois Wang Bing, roi du documentaire, qui devra départager les dix-huit films en compétition (neuf œuvres de fiction et autant de docus) en remettant un Cyclo d’or.

A noter, côté fiction, Riverstone, du Sri lankais Lalith Rathnayake, une œuvre « profondément bouleversante », selon Jean-Marc Thérouanne, présentée en première européenne après avoir raflé deux récompenses en juin 2025 au Festival du film de Shanghai. Dans une île où la peine de mort est abolie de facto depuis un demi-siècle, des policiers accompagnent vers son village un condamné à mort qui sait que le but du voyage est de procéder à son exécution extra-judiciaire, camouflée en accident.